Mariah Carey e outras estrelas participam do 50º aniversário do American Music Awards

Alguns dos maiores nomes de Hollywood celebraram o 50º aniversário do American Music Awards na noite de domingo – e fizeram tudo com estilo.

Mariah Carey liderou o caminho no tapete vermelho do LA Center Studios, exibindo um vestido justo sem alças de cor creme com listras pretas em ambos os lados. Ela estava incrível enquanto posava para fotos de paparazzi com um grande sorriso.

Jennifer Hudson dar Kat Hudson também causou impacto… Jennifer usava um longo vestido preto de látex com joias brilhantes, enquanto Kate usava um vestido frente única brilhante com o cabelo loiro penteado para trás.

Outras celebridades que participaram do evento incluíram Nelly, Chaka Khan, Sheila E., Kane Brown, Lance baixo, AJ McLean, Cedrico, o Artista, Gladys Cavaleiro, Billie Joe Armstrong, Nilo Rodgers dar Jordyn Woods.

Quando as estrelas entraram no auditório, elas foram presenteadas com uma performance deslumbrante de Mariah cantando seu grande sucesso, “We Belong Together”.

Outro momento memorável aconteceu quando Jennifer Hudson homenageou o falecido grande Whitney Houston cantando sua famosa música, “I Will Always Love You”, do filme de 1992, “The Bodyguard”, estrelado por Houston e Kevin Costner.