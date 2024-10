Marido afastado de ‘Selling Sunset’ Chelsea Lazkan pede ao juiz que termine legalmente o casamento

Chelsea Lazkan O ex-marido quer que um juiz termine legalmente o casamento… dizendo que o casal não chegou a um acordo de divórcio, mas ele está pronto para seguir em frente com sua vida.

para Jeff Lazkan – no meio de um divórcio complicado com a estrela de “Selling Sunset” – apresentou uma moção para encerrar oficialmente sua união com o Chelsea… dizendo que os dois não conseguiram chegar a um acordo nos sete meses desde CL pediu o divórcio.