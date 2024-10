Marido de Lana Del Rey brinca sobre alimentar crocodilo com ex-mulher em vídeo

TMZ. com

Lana Del Rey novo marido Jeremy Dufrene tem um senso de humor sombrio… que é o centro das atenções em sua atuação de crocodilo no bayou.

Confira… o capitão do aerobarco enfrenta um enorme crocodilo durante um passeio pela Louisiana. Jeremy prova ser um profissional no manejo de grandes répteis… porém, ele brinca que é menos habilidoso em sua vida pessoal – dando um soco em sua ex-esposa no processo.