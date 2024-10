Marinheiro viral ‘Tenente Dan’ é preso na Flórida por causa de problema com veleiro

José Malinowski – mais conhecido como “Tenente Dan” no TikTok – foi preso na manhã de sexta-feira em Tampa e levado para a prisão … de acordo com a Polícia de Tampa.

O Departamento de Polícia de Tampa diz que os policiais se encontraram com o tenente Dan no Bayshore Linear Park e Dock na quinta-feira… e a polícia diz que Dan disse a eles que não tinha um dispositivo de saneamento marinho acessível a bordo de seu barco e não tinha um registro de descarte adequado de resíduos.

Os policiais dizem que as supostas condições no barco de Dan criaram um risco à saúde pública e ele foi instruído a retirar seu barco do Bayshore Linear Park… no entanto, os policiais dizem que ele ainda estava lá na manhã de sexta-feira, apesar dos vários avisos… então ele foi preso e levado para a prisão.