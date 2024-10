Mark Estes ainda tem ‘amor imenso’ por Kristin Cavallari após a separação

Esta é a primeira vez que ouvimos falar de Mark desde que o ex-aluno de “Laguna Beach” confirmou Alex Cooper durante a parada da Unwell Tour em Austin, Texas, no sábado, que ela e a personalidade da internet estão não é mais um item .

Kristin se abriu ainda mais sobre a separação dias depois em seu podcast “Let’s Be Honest”, onde ela admitiu que o romance não era certo para o “longo prazo”. citando a idade de Mark como uma razão .

Ela continuou… “Não é por causa do amor perdido ou algo ruim aconteceu, ninguém traiu, ninguém foi mau. Ninguém fez nada. Esses rompimentos são sempre os mais difíceis, eu acho.”

Como Kristin disse na época… ela sentiu que Mark precisava ser capaz de “experimentar a vida”, visto que ele tem apenas 24 anos… em comparação com a idade dela de 37.

Kristin e Mark rígido lançou seu relacionamento em fevereiro de 2024 com uma linda selfie postada no Instagram. A partir daí, as duas estrelas se tornaram praticamente inseparáveis… postando uma série de fotos cheias de PDAs nas redes sociais.