Martínez, do Barcelona: Devemos ajudar Lamine Yamal a permanecer no caminho certo

Iñigo Martínez disse que os veteranos do Barcelona devem garantir que Lamine Yamal não ceda às distrações que surgem por ser um dos melhores jogadores do mundo.

O avançado de 17 anos entrou em cena no ano passado, tornando-se titular na equipa principal do Barça e ajudando a Espanha no Campeonato da Europa no verão.

Ele marcou cinco gols e marcou mais cinco em 11 partidas pelo Barça nesta temporada, com Cesc Fàbregas chamando-o esta semana de “o jogador mais talentoso do mundo” em entrevista à ESPN.

“Todos sabemos o potencial que Lamine tem”, disse Martínez, defesa-central do Barça, ao Club del Deportista.

“Temos que levar as coisas devagar com ele. Em tão pouco tempo ele mostrou a qualidade que tem e temos que ajudá-lo a não se distrair porque no mundo do futebol é fácil se distrair.

“Mas ele é um garoto com a cabeça no lugar e sabe o que quer, então há total confiança nele. Esperamos que ele continue no mesmo nível.”

Iñigo Martínez disse que é responsabilidade dos membros mais velhos da equipe do Barcelona manter o progresso de Lamine Yamal no caminho certo. OSCAR DEL POZO/AFP

Yamal lidera um talentoso grupo de jogadores com menos de 21 anos no Barça, que também inclui Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Gavi, Pedri, Marc Casadó e Marc Bernal.

Martínez, de 33 anos, ficou impressionado com a maturidade que demonstraram tão jovens.

“Junto com Roberto [Lewandowski]sou um dos veteranos da equipa, mas os jovens de hoje chegam com outra mentalidade”, acrescentou.

“Eles não parecem ter 17 ou 18 anos. Eles já experimentaram muita coisa para a sua idade e tentamos ajudar os jovens que estão chegando da maneira que podemos para garantir que se sintam confortáveis. Eles estão mostrando que são mais do que bons o suficiente para jogar pelo Barça.”

Yamal está em dúvida para o jogo do Barça contra o Sevilla, no domingo, devido a uma distensão na coxa contraída durante uma missão internacional no fim de semana passado.

Se ele perder esse jogo, o Barça espera que ele esteja bem nas duas grandes partidas que se seguem, contra o Bayern de Munique, na Liga dos Campeões, na quarta-feira, e depois contra o Real Madrid, na primeira. Clássico da temporada na LaLiga em 26 de outubro.