Marvin Harrison Jr. limpa protocolo para jogar contra Chargers

TEMPE, Arizona – O wide receiver novato do Arizona Cardinals, Marvin Harrison Jr., jogará na noite de segunda-feira contra o Los Angeles Chargers depois de passar pelo protocolo de concussão da NFL, disse o técnico Jonathan Gannon no sábado.

Harrison participou plenamente do treino de sexta-feira depois de ter sido limitado na quinta-feira, o primeiro treino da semana no Arizona, enquanto usava uma camisa amarela sem contato.

Gannon disse que Harrison teve uma boa semana de treinos e está “pronto para começar”.

Harrison deixou a derrota de domingo para o Green Bay Packers no segundo quarto depois que sua cabeça bateu na coxa do linebacker Isaiah McDuffie faltando 6:28 para o final do intervalo. Harrison foi ajudado a sair de campo pelos treinadores do Cardinals e, após ser avaliado na tenda azul de lesões, deixou o campo e foi escoltado até o vestiário por uma equipe de treinadores e médicos.

Ele foi descartado logo após o início do segundo tempo.