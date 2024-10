Mascote da Geórgia, Uga, ficando em casa; nenhuma revanche com Bevo do Texas

Não haverá sequência para o famoso primeiro encontro dos icônicos mascotes Uga e Bevo no jogo de sábado entre Geórgia e Texas.

O mascote da Geórgia, Uga, não viajará para Austin, disse seu proprietário, Charles Seiler, ao Austin American Statesman. Seiler disse que a logística de viagem do buldogue inglês de 2,5 anos dificultou a viagem. Uga também faltou ao jogo de estrada da Geórgia em Kentucky no início desta temporada.

“Isso representa muito desgaste para o cachorro”, disse Seilee ao Statesman. “…Essas brincadeiras no meio do país são difíceis para nós. Este cachorro que temos – bem, ele não é novo – mas ele tem apenas dois anos e meio, e nós não temos Ainda não o levei de avião e ele ainda não entrou no ônibus da equipe.”

“O cachorro geralmente perde alguns jogos por ano, e a viagem de 17 horas nos ajudou nessa”, disse Seiler à ESPN. “Estaremos assistindo pela TV. Com certeza será um bom jogo.”

O Uga anterior, Uga X, teve um pequeno desentendimento com o mascote do boi longhorn do Texas, Bevo, antes do Sugar Bowl de 2019 entre o Texas e a Geórgia. Em uma sessão de fotos antes do jogo, Bevo derrubou uma barricada policial e pareceu atacar Uga.

Nenhum dos mascotes ficou ferido na situação e os dois tiraram uma foto juntos mais tarde naquele dia.

Uga X, conhecido como “Que”, morreu em janeiro.