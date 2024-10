Matheus Nicolau quer homenagear Guilherme ‘Bomba’ com vitória no UFC Vegas 99: ‘Ele inspirou muita gente’

A comunidade do MMA lamentou a morte do veterano do UFC e Bellator Guilherme “Bomba” Vasconcelos nesta terça-feira, e o peso mosca do UFC Matheus Nicolau quer homenageá-lo no UFC Vegas 99 deste fim de semana, em Las Vegas, quando enfrenta Asu Almabayev.

Nicolau nasceu e cresceu em Belo Horizonte, assim como Vasconcelos, e ouvir a notícia de seu falecimento “devastador” durante o check-in no hotel anfitrião em Las Vegas foi um golpe devastador.

“Ele não é alguém com quem conversei regularmente todos os dias ou todas as semanas, mas gostei muito dele”, disse Nicolau em entrevista ao MMA Fighting. “Ele é um pouco mais velho que eu e tem o seu [jiu-jitsu] faixa-preta antes de mim, mas tivemos caminhos no MMA ao mesmo tempo. Ele sempre foi tão legal comigo. Temos muitos amigos em comum – todo mundo se conhece na comunidade de jiu-jitsu de Belo Horizonte, e eu o vi há um mês no Mundial Master.

“A notícia me atingiu e fiquei arrasado, cara. Eu gostei muito dele, sabe? Ele foi uma pessoa legal que ajudou muita gente em Belo Horizonte, mesmo sem querer, só por lutar e ser quem é. Ele inspirou muitas pessoas. Tenho certeza de que não fui o único. Ele fará falta. Essa notícia foi bastante devastadora.”

A causa da morte ainda não foi revelada, mas Nicolau considerou importante destacar o debate em torno da saúde mental — especialmente entre os homens.

“Este é um alerta da importância da saúde mental”, disse Nicolau. “Temos que nos abrir com nossos amigos. Até mandei uma mensagem para um amigo meu: ‘A vida é uma loucura e não conversamos tanto quanto gostaríamos, mas estou sempre aqui e amo você’. É importante dizermos isso para pessoas que nos importamos, assim como ele. Se eu tivesse a oportunidade de voltar e conversar com ele eu faria, sabe?

“Não podemos descurar isso porque todos temos alguém que nos ama muito, temos alguém ao nosso lado e alguém em quem podemos confiar, alguém a quem podemos pedir ajuda. Não fazemos tanto isso, principalmente os homens. Às vezes é difícil nos abrirmos e pedirmos ajuda e mostrarmos nossas fraquezas. Você só é forte se puder ser fraco também. Essa notícia foi devastadora e é um alerta para nós. E que ele descanse em paz.”

Nicolau prometeu “fazer o meu melhor para honrar seu trabalho e a amizade que tínhamos” ao derrotar Almabayev no UFC Vegas 99. Nicolau disse que a luta foi originalmente oferecida para 24 de agosto, mas acabou assinando para 19 de outubro, o que lhe deu bastante oportunidade. hora de se adaptar a uma nova vida nos Estados Unidos, treinando no Team Oyama em Irvine, Califórnia.

“Não gosto de dizer que saí da zona de conforto, porque parece que antes estava numa zona de conforto e não treinava tanto, mas acho que isso me colocou em dificuldades em todos os aspectos”, disse Nicolau. “Há sempre um risco na mudança e sinto que estou tirando o melhor proveito de mim mesmo aqui. Estou levando tudo que tenho para essa luta.”

Nicolau estava se aproximando do topo da divisão depois de somar quatro vitórias consecutivas sob a bandeira do UFC, incluindo uma decisão sobre Manel Kape e uma paralisação no segundo round sobre Matt Schnell. No entanto, perder lutas consecutivas para Brandon Royval e Alex Perez retardou suas aspirações ao campeonato.

Almabayev, por outro lado, está 3-0 no UFC e 20-2 no geral no esporte.

“Vou vencer o Asu do jeito que fiz para vencê-lo”, disse Nicolau. “Por finalização, por nocaute, por pontos. Agarrando-o, ficando de pé e negociando com ele, chutando-o e dando-lhe joelhadas. Não importa como, irei sempre atrás dessa vitória – e estou pronto para isso. Sei que dei o meu melhor dia após dia e estou muito confiante.”