Matt Brown acredita que Conor McGregor perdeu o desejo de lutar depois que Dustin Poirier ‘tirou sua maldita alma’

Já assistimos à última atuação de Conor McGregor no UFC?

Passados ​​mais de três anos desde sua última aparição e nenhum sinal de quando poderá competir novamente, o futuro de McGregor parece mais em questão do que nunca. Na verdade, Matt Brown há muito afirma que McGregor nunca mais voltaria, mas seu argumento só foi fortalecido depois que Michael Chandler saiu de um confronto contra o astro irlandês, depois de ficar de fora por quase dois anos esperando a luta acontecer.

“Está claro – ele não está trabalhando da maneira que um cara se preparando para competir deveria estar”, disse Brown sobre McGregor em O lutador contra o escritor. “Ainda estou pensando no mesmo processo de pensar que provavelmente nunca mais veremos Conor novamente. Se fizermos isso, eu não ficaria surpreso, direi que estava errado, tanto faz. Não acho que o veremos novamente na jaula do UFC.”

Brown acredita que há uma infinidade de razões pelas quais McGregor provavelmente não lutará novamente, mas talvez a indicação mais forte tenha voltado em 2021.

Essa foi a noite em que McGregor sofreu uma terrível fratura na perna em uma luta trilogia contra Dustin Poirier, que foi sua segunda derrota consecutiva. Olhando para trás agora, Brown diz que viu algo mudar em McGregor que ele simplesmente não consegue recuperar.

“Quando isso [fight] aconteceu, pareceu-me que Dustin levou sua alma naquele dia”, disse Brown. “Acho que todos nós sentimos isso. Talvez não soubéssemos que seria tão grave como é. Achamos que Conor é um guerreiro, ele estará de volta em breve. Mas quando você volta e assiste aquela luta, Dustin leva a porra da alma dele.

“Achei que Nate Diaz poderia ter demorado um pouco na primeira vez [he beat Conor] mas Conor se recuperou. O que quer que Dustin tenha feito com ele, acho que Dustin realmente levou sua alma e ele não tinha mais vontade de competir.”

É claro que McGregor provavelmente discordaria, considerando seus constantes apelos para ser autuado por lutas e reclamações de que ele ficou afastado dos gramados por muito mais tempo do que pretendia após se recuperar da lesão.

O CEO do UFC, Dana White, disse que espera que McGregor volte no início de 2025, mas não estava disposto a considerar um oponente até que o ex-campeão das duas divisões estivesse realmente pronto para retornar.

Com Chandler fora da disputa por enquanto – ele obviamente ainda pode acabar como oponente de McGregor depois de competir no UFC 309 – Brown simplesmente não tem certeza de quais opções estão disponíveis.

“Se ele vier, contra quem ele voltará?” Brown disse. “A divisão avançou. O Conor de 2016 não é o Conor de hoje. Não consigo pensar em um único confronto bom para ele no top 10. Há um milhão de pesos leves no mundo, mas ele tem que lutar contra um cara do top 10. Ele é Conor McGregor. Não tem como ele voltar lutando contra o número 20 ou o número 25 ou algo assim.

“Ele tem que lutar contra um cara top 10. Quem é um confronto decente para ele estar entre os 10 primeiros para voltar [against] depois de quatro anos?”

Embora não haja como negar o status de McGregor como a maior atração do UFC, Brown não sabe se seu nome tem muito mais peso do que isso atualmente.

Já se passaram oito anos desde a última vez que McGregor conquistou o ouro do UFC e ele não luta pelo título do UFC há seis anos.

Uma vitória sobre McGregor certamente resulta em um grande salário e muita atenção, mas Brown diz que isso é realmente o máximo que alguém receberá se ele realmente voltar.

“O problema que todos teriam agora também é apenas uma briga por dinheiro”, explicou Brown. “Isso não vai deixar você mais perto de um título derrotando Conor McGregor, a não ser aumentar o valor do seu nome.

“Derrotando Conor McGregor, você pode pular um pouco a fila porque acabou de explodir seu nome, mas ninguém vai dizer ‘você merece uma luta pelo título agora que acabou de vencer Conor McGregor’”.

