Matt Brown diz que Kayla Harrison ‘destrui todo mundo’ no UFC: ‘Se eu for campeão, vou me aposentar’

Ronda Rousey se foi e Amanda Nunes está aposentada, mas Matt Brown acredita que o peso galo feminino do UFC está em boas mãos após a chegada de Kayla Harrison.

A bicampeã olímpica de ouro no judô e multicampeã do PFL chegou ao UFC com uma estreia impressionante depois de nocautear Holly Holm em dois rounds. Agora, ela ocupa vaga no card principal do UFC 307 com a campeã Raquel Pennington defendendo o título contra Julianna Pena na co-luta principal, mas Brown alerta para não ficarem muito confortáveis ​​​​em segurar o cinturão com Harrison por perto.

“Sinto-me mal pelas meninas dessa divisão”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Se eu for campeão, estou me aposentando. Se eu for Raquel Pennington ou Julianna Pena e vencer a luta, estou fora. Estou fazendo um Eddie Bravo aqui. Ganhe o grande e pronto.”

Brown admite que sempre gostou do potencial de Harrison, mas ainda questionou se ela seria a mesma lutadora competindo no peso galo depois de passar quase toda a sua carreira no MMA pesando 155 libras.

Harrison fez grandes mudanças no estilo de vida para cair para 135 libras, mas o recém-aposentado peso meio-médio do UFC teve sua verdadeira resposta depois de vê-la se apresentar no UFC 300.

“Eu não acreditava tanto até a maneira como a vi derrotar Holly Holm”, explicou Brown. “Porque eu simplesmente não sabia sobre o corte de peso e como ela iria se sair [after] a redução de peso, e às vezes as pessoas mudam quando vêm para o UFC. Eles simplesmente não são o que pensávamos que eram quando estavam em uma organização diferente.

“Acho que ela respondeu a todas as perguntas com muita clareza. Ela vai entrar e não acho que alguém tenha chance contra ela.”

A chegada de Harrison aconteceu menos de um ano depois que sua ex-companheira de equipe Amanda Nunes anunciou sua aposentadoria do esporte, o que deixou um vazio notável no peso galo feminino do UFC.

O surgimento de Rousey como uma superestrela genuína colocou a categoria de peso de 135 libras no mapa e então Nunes montou um currículo que quase universalmente lhe rendeu o título de a maior de todos os tempos antes de se aposentar em 2023.

Um novo campeão só foi coroado sete meses depois, quando Pennington derrotou Mayra Bueno Silva, mas Brown espera que seja apenas uma questão de tempo até que Harrison suba ao trono.

Na verdade, Brown é tão inflexível quanto à capacidade de Harrison de dominar qualquer um com 135 libras que até alerta Nunes contra um possível retorno da aposentadoria.

“Estamos a caminho da era Kayla Harrison”, disse Brown. “Acho que ela destruirá todo mundo naquela divisão, incluindo Amanda, se ela voltar. Não acho que alguém tenha chance contra Kayla. Acho que ela é um grande problema para todos lá dentro.”

No lado promocional, Harrison também provou ser uma força no microfone, onde não tem medo de trocar golpes verbais com seus oponentes.

Combinar suas habilidades dentro da jaula com sua habilidade de vender uma luta faz de Harrison uma combinação rara quando se trata de seus valores gerais para o UFC. De muitas maneiras, Brown vê Harrison como um pacote mais completo do que Rousey quando ela estava no auge da fama, porque ele não espera o momento de levar a melhor sobre seu colega nativo de Ohio. :

“Por mais falante que seja, ela é uma verdadeira competidora e é respeitosa na maneira como fala”, disse Brown. “Ela está um pouco mais consciente de si mesma e da maneira como fala. Um pouco mais autoconsciente. Sem ódio a Ronda… talvez um pouco… mas com todo o respeito a Ronda Rousey, mas ela apenas disse algumas coisas absurdas e insanas.

“Não vejo Kayla Harrison indo lá e dizendo ‘Vou vencer Cain Velasquez no dia certo’ ou algo assim. Ela sabe quem ela é. Ela sabe o que é e é um terror absoluto para esta divisão.”

Os únicos obstáculos que Brown identificou como possíveis impedimentos para Harrison poderiam ser sua capacidade de se manter saudável no peso galo e evitar um soco de sorte de um de seus oponentes.

Se nenhuma dessas coisas acontecer, Brown espera que Harrison mantenha o título do UFC enquanto ela ainda estiver competindo.

“A única questão de agora em diante é por quanto tempo ela conseguirá continuar cortando peso?” Brown disse. “Não acho que seja natural para o corpo dela. Acho que ela vai se esgotar. Acho que isso vai custar caro para ela. Então, por quanto tempo ela será capaz de manter isso? Se ela conseguir manter isso por 10 anos, acho que ela será campeã por 10 anos. Ela é uma atleta suprema.

“É MMA. As pessoas encontram maneiras de fazer as coisas, coisas espetaculares acontecem o tempo todo. Mas como se a única chance que eu dou contra a Kayla é o fato de ser MMA. Essa é a sua verdadeira chance. É MMA e coisas malucas acontecem. Essa é a sua chance.

