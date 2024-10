Matt McCarty vence o Black Desert Championship na terceira largada do PGA Tour

IVINS, Utah – Matt McCarty começou o ano no Korn Ferry Tour e agora está indo para o Masters, ganhando seu primeiro título do PGA Tour no domingo no Black Desert Championship com um 4-under 67 e um swing que praticamente o selou.

McCarty venceu três vezes no Korn Ferry Tour para ganhar uma promoção instantânea em agosto. Em sua terceira partida no PGA Tour, ele fez com que a vitória parecesse igualmente fácil. Com uma vantagem de duas tacadas no round final, ele nunca ficou atrás no Black Desert Resort e venceu por três tacadas.

Stephan Jaeger fechou com uma tacada com birdies nos dias 14 e 15. McCarty efetivamente encerrou qualquer ameaça com um 3-wood no 14º de 310 jardas que foi quase perfeito, saltando para o green e se acomodando a 3 1/2 pés da copa para uma águia.

A vitória significa que o canhoto de 26 anos do Arizona tem a garantia de estar em três dos campeonatos do próximo ano. Ele chega ao Masters e ao PGA Championship com seu título do PGA Tour, e McCarty já conquistou uma vaga no US Open ao liderar a lista de pontos do Korn Ferry Tour.

McCarty se torna o primeiro jogador desde Jason Gore a vencer três vezes no tour de desenvolvimento para ganhar uma promoção instantânea e depois vencer no PGA Tour na mesma temporada. Ele terminou com 23 anos abaixo de 261 e ganhou US$ 1,35 milhão.

“Não sei como você pode esperar isso”, disse McCarty. “É muito divertido. Tenho trabalhado muito duro. Este ano foi ótimo para mim. Chegar aqui um pouco mais cedo, para ganhar alguma experiência foi ótimo e obviamente isso agora.

“Os últimos meses foram uma loucura para mim.”

McCarty não enfrentou muito estresse – ele pode atribuir isso a uma bela colocação de lag – exceto por aquele breve momento em que Jaeger fez uma jogada tardia.

Todos os potenciais desafiantes foram na direção oposta durante grande parte do dia ensolarado no sudoeste de Utah, a primeira vez que o Beehive State sediou um evento do PGA Tour em 61 anos.

Joe Highsmith, jogando no grupo final, fez double bogey no buraco inicial. Harris English tinha três bogeys nos primeiros nove que compensaram três birdies e o impediram de fazer um movimento. Jaeger, que enfrentou Scottie Scheffler para vencer o Houston Open em março, conseguiu apenas um birdie nos nove primeiros.

McCarty seguiu em frente, liderando por três, não acertando uma tacada até uma tacada de três de 55 pés abaixo de uma crista no buraco 12. E então, quando Jaeger acertou um birdie putt de 5 pés no dia 13 e dirigiu o 14º green para um birdie de dois putt fechar dentro de um, McCarty respondeu.

Ele acertou um draw com seu 3-wood, olhou para baixo e disse: “Turn!” Foi o que aconteceu, pousando perto do green e desacelerando no grão até quase atingir o alcance. Jaeger, dois grupos à frente dele, fez três birdie putts consecutivos queimarem a borda do copo.

Jaeger fechou com um birdie no par 5 18 para um 68 para terminar sozinho em segundo.

“Eu me dei uma chance”, disse Jaeger. “Eu não dirigi bem o suficiente para me dar tacos mais curtos e amplas oportunidades para birdie. Mas às vezes você tem isso. Fiz algumas tacadas legais chegando, então estou feliz com isso.”

Lucas Glover acertou 62 e empatou em terceiro com Kevin Streelman, que teve uma grande oportunidade mesmo sem ter grandes chances de vitória. O FedEx Cup Fall é em grande parte sobre os jogadores que terminam entre os 125 primeiros para manter os cartões completos do PGA Tour para 2025.

Streelman ficou em 177º lugar e cada arremesso foi importante. Ele deu um tapa na coxa com raiva quando errou um birdie putt de 6 pés no buraco 16, e então viu sua cunha acertar o pino no par 3 17 e saltar para fora do green. Ele conseguiu salvar o par e fez birdie no 18º para 69.

Isso o levou para a posição 138, deixando-o um pouco mais perto da 125ª posição, com pelo menos mais quatro torneios restantes no outono.