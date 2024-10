Matthew McConaughey repreende fãs do Texas por ‘Bottle Bombing’ Field durante jogo na Geórgia

Matthew McConaughey NÃO está “tudo bem, tudo bem, tudo bem” com os fãs do Texas jogando lixo no campo durante o jogo de sábado contra a Geórgia … dizendo aos alunos para “limparem esse tipo de besteira” e fazerem melhor no futuro.

Como informamos anteriormente, UT foi atingido com uma multa de US$ 250 mil por atirar garrafas e detritos após uma polêmica chamada de interferência de passe no terceiro quarto do confronto… que atrasou brevemente a ação no Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium.