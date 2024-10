Matty Healy diz que não está escrevendo sobre casos ‘casuais’ após a separação de Taylor Swift

Na época de seu lançamento, Swifties pensou que o álbum seria inspirado no relacionamento de 6 anos de Taylor com o ator Joe Alwyn … que se separou da cantora em abril de 2023. Pouco depois que a separação de Taylor e Joe ganhou as manchetes, o vencedor do Grammy foi ligado a Matty … mas o romance da dupla acabou em junho de 2023.

O relacionamento deixou uma impressão suficiente em Taylor, no entanto… tendo aparentemente escrito “But Daddy I Love Him”, “Guilty As Sin?”, “Down Bad”, “Fresh Out the Slammer”, “I Can Fix Him ( No Really I Can)” e, claro, o título “The Tortured Poets Department” sobre Matty.