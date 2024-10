Mavs de Klay Thompson estreia um sucesso; ‘enferrujado’ Luka marca 28 na vitória

DALLAS – Klay Thompson dobrou o placar colocado na mesa à sua frente em um avião de papel durante a entrevista coletiva após sua estreia no Dallas Mavericks na noite de quinta-feira, continuando um dos costumes pós-jogo que ele desenvolveu ao longo de seus 13 anos com o Guerreiros do Golden State.

Thompson ficou particularmente orgulhoso do voo do avião depois de lançá-lo para o fundo da sala antes de sair.

“Ah, olhe isso!” disse Thompson. “É como um F-16.”

A decolagem de Thompson com sua nova franquia também foi bastante impressionante.

Ele marcou 22 pontos em 26 minutos durante a vitória do Dallas por 120 a 109 sobre o San Antonio Spurs na noite de quinta-feira. Ele acertou 7 de 13 no chão e 6 de 10 na faixa de 3 pontos, estabelecendo um recorde de 3s feitos na estreia do Mavericks. Ele também contribuiu nos aspectos difíceis do jogo, pegando sete rebotes e três roubadas de bola.

“Ele foi ótimo, cara”, disse a estrela do Mavs, Luka Doncic. “Apenas derrubei muitos chutes e ele estava se movendo. Ele também fez uma ótima defesa.”

Doncic se descreveu como “enferrujado” depois de perder a pré-temporada por causa de uma contusão na panturrilha esquerda. Ele terminou com 28 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, mas acertou apenas 9 de 25 no chão.

Foi a primeira vez que Doncic e Thompson jogaram juntos fora de um jogo e alguns treinos, mas a química entre eles funcionou. Doncic ajudou em quatro dos sete arremessos de Thompson, um dos principais criadores de jogo da liga, configurando um grande arremessador de todos os tempos.

“É fácil jogar com um cara assim”, disse Doncic. “Isso torna sua vida mais fácil. Você precisa encontrá-lo.”

Foi o tipo de dinâmica que Thompson imaginou quando escolheu vir para Dallas como agente livre, uma decisão tomada em parte pelo desejo de jogar com Doncic.

“Que talento incrível”, disse Thompson sobre Doncic. “Quer dizer, não faz sentido, porque o que aprendemos quando crescemos como o melhor jogador de basquete é que você tem que pular mais alto, correr mais rápido, mas de alguma forma Luka desafia isso. joga em seu próprio ritmo e manipula o jogo tão bem quanto já vi alguém fazer isso e é ótimo receber isso e obter uma ótima aparência.”

Quatro dos feeds de Doncic para Thompson resultaram em 3 pontos. Em uma delas no quarto período, quando Thompson saltou para a ala direita depois de acertar uma defesa em um pick-and-roll da “Espanha”, ele estava tão aberto que teve tempo de driblar antes do chute incontestado .

Doncic começou a trotar de volta para a defesa assim que entregou o passe para Thompson. O grande sorriso no rosto de Doncic indicava o quão confiante ele estava de que Thompson acertaria o chute.

“Feliz por ter conseguido”, disse Thompson. “Fez com que ele não parecesse estúpido.”

Thompson, tetracampeão do Warriors, reconheceu que sentiu “muito nervosismo, ansiedade” em seu primeiro jogo oficial por uma nova franquia. Ele se acalmou após seu chute no início do primeiro quarto, quando recebeu um passe de Doncic na ala direita, fingiu para fazer o ex-companheiro de equipe do Golden State Chris Paul morder e deu um drible antes de derrubar um pull de 19 pés. saltador.

“Ótima estreia”, disse Thompson. “É apenas um jogo em outubro, mas é bom apenas tirar aquele primeiro do caminho. … É muita emoção, realmente uma sensação incrível. “