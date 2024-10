Max Holloway quebra a primeira derrota por nocaute, visando movimento leve e permanente

Max Holloway pode ter lutado sua última luta com 145 libras.

O ex-campeão dos penas teve a chance de reconquistar o título no sábado na luta principal do UFC 308, mas sofreu a primeira derrota por nocaute de sua carreira ao ser derrotado no terceiro round por Ilia Topuria.

Apenas dois pesos penas conquistaram vitórias sobre Holloway na última década, Topuria e Alexander Volkanovski, e Volkanovski não conseguiu finalizar Holloway, apesar dos dois terem lutado por 75 minutos em três lutas pelo título. “Blessed” deu sua opinião sobre a finalização surpreendente na coletiva de imprensa pós-luta da noite.

“Eu me senti ótimo”, disse Holloway. “Eu estava encontrando meu ritmo. Vi nos placares depois, fiquei meio surpreso, pensei que tinha pelo menos um deles. No primeiro round eu sei que ele me derrubou e no final ele deu aquela queda então, é isso, me senti bem. Mostrando as mãos, eu estava pousando, estava sendo rápido, acho que o surpreendi ali. Como eu disse, eu estava indo bem até que parei.

“Nos primeiros rounds ele acertou alguns ganchos de esquerda”, acrescentou Holloway. “Ele me derrubou, não se sentiu muito forte, e você sabe, jogo de polegadas. Jogo de polegadas. Ele acertou algo que me vi olhando do chão.”

Uma coisa que Holloway não faria é culpar a derrota pela redução para o peso pena depois de competir na categoria até 155 libras em sua luta mais recente. Holloway lutou no peso leve em sua luta mais recente no UFC 300 em abril passado, quando conquistou o título “BMF” em destaque após encerrar uma atuação dominante contra Justin Gaethje com um nocaute no último segundo.

Mesmo com o corte de peso de 145 libras ainda administrável, Holloway acha que um retorno ao peso leve pode fazer sentido no futuro.

“Tive o melhor corte de 45 aqui, mas o que mais há para fazer?” Holloway disse. “Tive algumas vezes para recuperar [the featherweight title]novos caras chegando, isso seria divertido, mas acho que ’55 parece mais divertido porque lutar com mais calibre, todos lá e os nomes lá, seria muito emocionante colocar meu nome na mistura.

Holloway não disse com quem gostaria de lutar no peso leve (quando foi sugerida uma terceira luta com Dustin Poirier, Holloway brincou que gostaria de recuperar, mas não teve muita sorte contra adversários que já o venceram duas vezes), mas há muitos confrontos amigáveis ​​para os fãs que fazem sentido para o veterano de 32 anos.

Qualquer que seja o próximo peso que Holloway apareça, ele não espera lutar novamente até meados de 2025.

“Vamos sentar com a equipe, relaxar, não há necessidade de voltar correndo agora”, disse Holloway. “Provavelmente tente voltar no verão, grande cartão de julho em Las Vegas, faça alguma coisa, veja o que acontece. [The 155-pound division] parece muito bom agora.