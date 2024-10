Max Holloway questiona Ilia Topuria desfilando com títulos do UFC e ‘BMF’, Topuria responde

Max Holloway foi o campeão do “BMF”. Ilia Topuria o nocauteou. Então Topuria é o campeão do BMF agora, certo?

Aparentemente não é tão simples, já que o incrível nocaute de Topuria sobre Holloway na luta principal do UFC 308 apenas garantiu o título dos penas de Topuria. Holloway conquistou o título do BMF com um nocaute no quinto round sobre Justin Gaethje em abril passado, mas o CEO do UFC, Dana White, nunca afirmou que o título de Holloway estava em jogo no sábado. Mais tarde, White disse aos repórteres que Holloway ainda é o BMF, mesmo após a derrota.

Nada disso impediu Topuria de desfilar com dois títulos após vencer Holloway, assunto sobre o qual “Blessed” foi questionado na coletiva de imprensa pós-luta da noite.

“Você poderia imaginar [lightweight champion] islão [Makhachev] andando com dois cintos depois de nocautear [featherweight champion Alexander Volkanovski]?” Holloway disse. “Deixa isso cair. O cinturão estava em uma categoria de peso diferente por um motivo diferente. Acho que os fãs fazem acontecer, se o UFC realmente quisesse que isso acontecesse eles teriam colocado, mas o Dana disse o que disse, então ele é o chefe.”

Topuria também foi questionado por que ele estava dançando com o título do BMF além do título do UFC e ele se perguntou por que não estava em disputa em primeiro lugar.

“Nunca entendi por que eles não colocaram o cinturão BMF em jogo”, disse Topuria. “Tem que estar em jogo desde o primeiro dia, mas eles não querem oficializar, vou oficializar sozinho.”

“Vai ser um pouco estranho para eles promovê-lo como BMF, mas é o que é, sem problemas”, acrescentou. “Vou mantê-lo em minha casa. … Agora, sou o novo campeão mundial filho da puta mais malvado.

Antes de lutar contra Holloway, Topuria sugeriu que ele poderia lutar por títulos em várias divisões, visando lutas com o campeão dos meio-médios Belal Muhammad e o campeão dos leves Islam Makhachev.

Perguntaram a Holloway se ele achava que Topuria poderia ser o próximo a conquistar o Islã, mas ele ainda vê opções de 145 libras para Topuria.

“Não sei”, disse Holloway. “Eu vi o Dana White falar sobre isso, o Dana White disse que o Ilia tem muitos candidatos aqui, então vamos ver o que acontece. Certas situações surgem para certos lutadores por causa de certa carga de trabalho que eles fazem, então no final das contas se ele conseguir isso é legal, mas provavelmente não. Ele tem Volk e Diego [Lopes] batendo a porta agora mesmo, então acho que eles podem mantê-lo lá embaixo.”

“É difícil ir contra o Islão”, disse Holloway quando solicitado a avaliar o potencial confronto. “Seu estilo de luta é difícil. Ele gosta de luta livre, gosta de trocação agora, está se apaixonando por sua trocação, então é difícil vencer o Islã.”