Max Holloway trolls Ilia Topuria antes do confronto da luta principal do UFC 308

Max Holloway enviou uma mensagem para Ilia Topuria antes de sua luta de grande sucesso no final deste mês.

Holloway desafia Topuria pelo título dos penas do UFC na luta principal do UFC 308, dia 26 de outubro, em Abu Dhabi. Holloway, atual campeão do BMF após nocaute incrível sobre Justin Gaethje no UFC 300, contou a Topuria quem é o verdadeiro detentor do título do “BMF” em um post recente no Instagram.

Holloway e Topuria recentemente tiveram uma entrevista acalorada com Brendan Fitzgerald, onde Topuria colocou um título BMF em seu ombro. Na postagem, Holloway diz que seu cinturão foi “ganho, não comprado”.

Topuria conquistou o título dos penas do UFC com um nocaute brutal sobre Alexander Volkanovski no UFC 298, em fevereiro. “El Matador” melhorou seu recorde geral para 15-0, incluindo um início de 7-0 em sua carreira no UFC.

Holloway perdeu o título dos penas para Volkanovski e ficou aquém em outras duas revanches. Desde a derrota por decisão desigual para Volkanovski em seu terceiro confronto no UFC 276 em julho de 2022, “Blessed” está 3 a 0 com vitórias sobre Gaethje, Arnold Allen e Chan Sung Jung.