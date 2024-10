Max Holloway zomba de Ilia Topuria por seu desafio estúpido: Isso não é para o cinturão da ‘mãe mais idiota’

O campeão peso pena Ilia Topuria fez todo tipo de previsões para sua próxima luta no UFC 308, mas não espere que Max Holloway entretenha nenhum de seus chamados desafios.

O mais recente declaração de Topuria foi que ele planejava marchar para o centro do octógono no início da luta e apontar para o chão como um convite para Holloway encontrá-lo lá para começar a trocar bombas. É um gesto que Holloway tornou famoso depois de ter feito isso anos atrás, provocando uma troca selvagem nos momentos finais de sua luta com Ricardo Lamas antes de fazê-lo novamente no UFC 300 e conseguir um dos nocautes mais loucos da história com um golpe de último segundo. acabar com Justin Gaethje.

Holloway diz que o problema de Topuria tentar roubar seu movimento é que ele nem entende quando ou por que fez isso no passado.

“O momento decisivo – não acho que ele entendeu a essência”, disse Holloway ao MMA Fighting. “No final das contas a ponta para baixo é uma coisa que você faz no final da luta. Se algo está indo bem, se a luta é divertida ou você está vencendo, você dá uma chance ao outro cara. O momento é o momento por uma razão.”

Topuria prometeu que se Holloway realmente o encontrasse no centro e jogasse a cautela ao vento, ele iria nocautear no primeiro round. Holloway não descarta isso como uma possibilidade – assim como ele poderia deixar Topuria de bruços na tela na mesma troca – mas isso é cortejar o desastre em uma luta que deveria mostrar dois dos melhores e mais habilidosos lutadores do mundo.

“O cinturão é chamado de ‘Homem Abençoado para Sempre’ ou o que vocês querem chamar de ‘a mãe mais malvada’”, disse Holloway referindo-se ao título de ‘BMF’ que ganhou ao derrotar Gaethje. “Se o cinto fosse o ‘DMF’, a mãe mais idiota, então talvez eu fosse sugado por ele. Está longe disso.

“Como o que eu disse a você, e disse a ele, ele fala sobre ser boxeador – isso não é muito o QI de boxeador da parte dele, mas veremos o que acontece.”

Topuria desafiando Holloway para derrotá-lo em uma briga no estilo Toughman é apenas a última conversa fiada vinda do campeão peso pena antes do UFC 308. Ele também disse recentemente que Holloway na verdade não queria essa luta, mas foi forçado a aceitando a luta pelo título depois que o UFC supostamente rejeitou uma possível luta contra Michael Chandler.

Se Topuria está tentando entrar na cabeça de Holloway com esses golpes constantes, ele pode estar perdendo tempo porque o havaiano de 32 anos só consegue rir dessa acusação.

“O primeiro cara que chamei [after UFC 300] era o homem sentado ao lado do ringue”, diz Holloway referindo-se a Topuria. “É engraçado. Ele fala isso, mas aí você pode clicar, tem uma entrevista dele dizendo que não vai lutar comigo se o título do BMF não estiver em jogo. A última vez que verifiquei, o título do BMF não estava em jogo.

“Então, se alguém foi forçado a lutar, parece ser ele. Saiu da sua própria boca. Ele disse que não iria lutar comigo a menos que o título do BMF estivesse em jogo. Não é, amigo. Então eu acho que ele se jogou nisso.”

Holloway admite que tinha muitas opções disponíveis após a vitória de cair o queixo sobre Gaethje, mas a única luta que ele realmente queria era aquela que conseguiu no UFC 308.

“Eu queria Ilia Topuria”, disse Holloway. “Eu queria o título dos penas. Eu queria ser um mundo de dois tempos [champion]. O título indiscutível é o que eu queria.”

Entre hoje e a noite de sábado, Holloway espera ouvir Topuria lançar desafios mais absurdos e fazer todo tipo de previsões sobre a luta.

Nada disso importa muito para Holloway, desde que Topuria dê o seu melhor e não se esqueça de trazer o título do UFC com ele para Abu Dhabi.

“No final das contas, se é isso que ele precisa para chegar à luta ou passar pela luta ou o que quer que seja até o momento, que assim seja”, disse Holloway. “Algumas pessoas, é disso que elas precisam. Eles precisam dessa autoconfiança. Eles precisam construir sua autoconfiança de alguma forma, e se for bombear seu peito e dar um tapa em seu peito e dizer ‘eu sou o cara’, então é ele.

“Você não pode tirar isso. Ele foi muito longe usando essa técnica. Então, no final das contas, se ele está usando isso para essa luta, que assim seja.”