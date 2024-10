Mayfield e Cousins ​​doam US$ 100 mil para ajuda humanitária ao furacão Helene

ATLANTA, Geórgia – Antes do confronto NFC South de quinta-feira à noite entre o Tampa Bay Buccaneers e o Atlanta Falcons, o quarterback dos Bucs, Baker Mayfield, sua esposa Emily, o quarterback dos Falcons, Kirk Cousins, e a esposa de Cousins, Julie, se uniram para apoiar os esforços de socorro do furacão Helene.

Ambas as famílias prometeram US$ 50 mil para uma doação de US$ 100 mil à Team Rubicon, uma organização sem fins lucrativos liderada por veteranos especializada em resposta a desastres.

A Equipe Rubicon enviou 240 voluntários para as áreas mais atingidas na Flórida, Geórgia, Tennessee e Carolinas. A Equipe Rubicon tem fornecido limpeza de estradas, reconstrução e trabalhos de serraria para reparar infraestruturas críticas. As equipes da Rubicon estão atualmente implantadas em 35 comunidades para os esforços de socorro ao furacão Helene.

Obrigado aos nossos socorristas e voluntários por trabalharem tão incansavelmente para restaurar as nossas comunidades após a devastação do furacão Helene. Visite https://t.co/u3jC0TwZhn para saber como você pode ajudar. @bakermayfield @TeamRubicon pic.twitter.com/rqHdqa39jp – Kirk Cousins ​​(@ KirkCousins8) 3 de outubro de 2024

O furacão Helene atingiu a Flórida como um poderoso furacão de categoria 4, com inundações em grande escala em toda a costa do Golfo da Flórida.

Os danos materiais em grande escala e as inundações espalharam-se por toda a Geórgia e pelas Carolinas, com a maior devastação do furacão ocorrendo no oeste da Carolina do Norte. O número de mortos em todos os estados aumentou para 204 na tarde de quinta-feira, com os esforços de resgate e recuperação em andamento.

Os Buccaneers também prometeram US$ 1 milhão por meio da Glazer Family Foundation para apoiar os esforços de socorro ao furacão Helene, e os Falcons prometeram US$ 2 milhões por meio da Arthur M. Blank Family Foundation.

Outras doações em toda a NFL incluem US$ 3 milhões do Carolina Panthers por meio da David and Nicole Tepper Foundation e US$ 1 milhão cada do Houston Texans e da NFL Foundation.