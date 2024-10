McCarthy – Cowboys ‘apreciam’ a chance de se recuperar da explosão

FRISCO, Texas – Um dia depois da derrota em casa mais decisiva desde 1988, o técnico do Dallas Cowboys, Mike McCarthy, tentou ter uma visão geral.

Os Cowboys sofreram a quarta maior derrota em casa na história da franquia na derrota de domingo por 47-9 contra o Detroit Lions, caindo para 3-3 no geral. A determinação da derrota e o quão mal os Cowboys jogaram podem ser suficientes para afetar o estado mental do time, mas McCarthy ainda acredita no elenco.

“No final das contas, se não acreditarmos totalmente que é sobre nós, sempre será sobre nós e influenciará quem somos, o que fazemos, como fazemos, então não conseguiremos. para onde queremos ir”, disse McCarthy. “E acredito que sim. Acho que esta é uma oportunidade que apreciamos. Sei que gosto. E acho que eles também.

“Portanto, este é um lugar onde muitas coisas boas podem surgir. Já estive aqui antes. E acho que esta é uma oportunidade muito boa para nossa liderança. Acho que é uma excelente oportunidade para nossos jovens continuarem a jogar. É uma excelente oportunidade para esses caras desenvolverem algumas das coisas que fizeram bem, porque isso vai render muito, na minha experiência, quando você joga tanto com jogadores jovens e com tantos jogadores diferentes. um jogo longo definitivamente tem uma chance de ser muito brilhante.”

Esta é a quarta vez que um time treinado por McCarthy começa uma temporada com um recorde de 3-3, e é sua primeira vez com os Cowboys. O Green Bay Packers estava com 3-3 em 2010, quando acabou vencendo o Super Bowl. Os Packers de 2012 chegaram à rodada divisional da pós-temporada, enquanto o time de 2008 perdeu os playoffs.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Os Cowboys enfrentam o San Francisco 49ers no dia 27 de outubro e podem ver o retorno do lado defensivo Micah Parsons (tornozelo), do linebacker Eric Kendricks (ombro) e do cornerback DaRon Bland (pé).

A coletiva de imprensa de McCarthy na segunda-feira ocorreu quase duas horas depois do programado porque as reuniões demoraram mais do que o esperado.

“Quando você tem a chance de dar um passo atrás e realmente olhar para tudo, acho que é importante para todos nós, faz parte da mensagem para a equipe, fiz a eles uma série de perguntas hoje sobre coisas para pensar e fazer. certifique-se de que eles estão refletindo, certifique-se de que eles estão se olhando no espelho e apenas certifique-se de preencher os espaços em branco”, disse McCarthy. “Porque por que estamos neste fluxo e refluxo? Por que atuamos há sete dias da mesma forma que atuamos à 1 hora da manhã [against the Pittsburgh Steelers] e depois voltar para casa e atuar como fizemos? Então, esses são os tipos de coisas nas quais temos que trabalhar e nos concentrar.”

Embora este não seja o pior começo para a gestão de McCarthy com os Cowboys – eles estavam 2-4 em 2020, seu primeiro ano, a caminho de terminar em 6-10 – a margem de 38 pontos foi a maior derrota desde que ele assumiu em Dallas. A pior anterior foi uma derrota por 38-10 contra o Arizona Cardinals em 2020, mas marcou a segunda derrota de dois dígitos em casa em três jogos nesta temporada, depois de perder para o New Orleans Saints por 44-16 na semana 16.

Após o jogo, Jerry Jones foi questionado sobre uma possível mudança de treinador e o proprietário e o gerente geral disseram que não estava considerando isso. McCarthy, que tem um recorde de 45-28 e levou os Cowboys aos playoffs nas últimas três temporadas, está no último ano de contrato.

“Acho que é apenas parte do negócio”, disse McCarthy quando questionado sobre como ele desliga o ruído relacionado à segurança de seu emprego. “Quando as pessoas me perguntam sobre qualquer coisa com a equipe, faz parte do trabalho aqui, faz parte do negócio.”

Após o jogo, o quarterback Dak Prescott apoiou McCarthy, o que o treinador apreciou.

“Acho que isso mostra como ele se sente e fala sobre o nosso relacionamento”, disse McCarthy. “Mas sim, quero dizer, o apoio é uma coisa boa.”