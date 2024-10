McDonald’s Chicken Big Mac assume o controle da esfera de Las Vegas

O McDonald’s está enlouquecendo em Sin City… assumindo o controle do Las Vegas Sphere com um anúncio de seu novo Chicken Big Mac – e, supostamente, pagando uma conta enorme para fazer isso.

A franquia de fast-food está anunciando seu novo sanduíche “jantar de frango vencedor-vencedor” do lado de fora do icônico Sphere em Las Vegas… com um close do delicioso lanche girando lentamente do lado de fora do multibilionário. arena.