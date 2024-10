Médico acusado no caso Matthew Perry se declara culpado

Dr. Marcos Chávez um dos dois médicos presos no caso Perry, compareceu perante um juiz no tribunal federal na quarta-feira em Los Angeles e se declarou culpado de uma acusação de conspiração para distribuição de cetamina.

Como informamos… Chávez rapidamente fazer um acordo com os federais depois que uma série de prisões foram feitas em conexão com a morte de Perry. Agora, ele entrou formalmente com seu apelo.

Ele teria rendido sua licença médica. De acordo com os federais, Chávez estava recebendo um e-mail de um dos outros suspeitos acusados, Dr. Salvador Plasênciaque dizia: “Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar [for the ketamine].