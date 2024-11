Megan Thee Stallion processa blogueiro por postar supostas mentiras e pornografia deepfake

O rapper entrou com a ação contra Milagro Elizabeth Cooper – uma usuária X com quase 30 mil seguidores – alegando que ela posta mentiras rotineiramente sobre a MTS, enquanto trabalhava como porta-voz de Lanez para promover uma narrativa falsa sobre atirar nela.

No que se refere a Tory, os advogados de Megan afirmam que Cooper promoveu alegações falsas sobre as evidências do caso… inclusive dizendo que a arma de fogo com a qual Tory atirou em Megan havia desaparecido. A equipe de Megan diz que ainda está sob custódia do LAPD.