Meghan Markle bloqueia a reconciliação com William e Kate a menos que seus pedidos sejam atendidos, diz especialista

BAgora, todos nós sabemos quem é Meghan Markle. Meghan, nascida em 4 de agosto de 1981, em Los Angeles, Califórnia, é uma atriz e filantropa americana melhor conhecida por seu papel como Rachel Zane na popular série de televisão Se adequa. Como membro da família real britânica, tornou-se uma figura proeminente nas discussões sobre saúde mental, questões raciais e os desafios da vida real. A jornada de Meghan cativou o público, tornando-a um ícone global. Mas também foi envolvido em muita controvérsia.

Então, aqui está o mais recente drama real em formação. O príncipe Harry quer consertar as barreiras com seu irmão, o príncipe William, mas sua esposa, Meghan Markletraçou uma linha na areia com algumas demandas específicas que precisam ser atendidas primeiro.

Príncipe Harry recebe gesto inesperado de Meghan Markle em público

De acordo com especialista real Tom Quinnapesar de Guilherme e as repetidas tentativas da princesa Kate de preencher a lacuna com Harry e Meghan, o casal ainda está navegando em um relacionamento tenso depois de se afastar dos deveres reais. Parece que Meghan estabeleceu alguns termos não negociáveis antes que qualquer reconciliação possa acontecer.

Quinn compartilhou: “Harry gostaria de uma reconciliação, mas apoia completamente sua esposa, e até que ela sinta que a Família Real foi suficientemente gentil com ela – e se desculpou humildemente pelo passado – isso não vai acontecer..” Então, está claro que Meghan leva a sério o que ela quer antes de seguir em frente.

Nenhuma visita ao Reino Unido até que a família real peça desculpas

A situação ficou ainda mais complicada desde que Harry e Meghan deixaram seus papéis reais. Eles divulgaram algumas alegações explosivas contra a instituição real em entrevistas de alto nível e através de seus revelando documentário da Netflix, Harry e Meghan. Isso certamente colocou lenha na fogueira, tornando mais difícil para eles retornarem ao redil.

Curiosamente, foi relatado que Meghan não tem intenção de retornar ao Reino Unido, nem mesmo para uma visita casual. Parece que ela está realmente se mantendo firme nesse caso. Quinn sugere que Meghan pode na verdade, ser aquele que impede Harry de entrar em contato com William e Kate. É quase como se ela estivesse agindo como uma barreira, impedindo-o de se reconectar com sua família.

Toda essa situação lembra uma novela da vida real, com emoções à flor da pele e laços familiares sendo testados. É evidente que ambos os lados têm muito trabalho a fazer antes de conseguirem superar tudo. Embora Harry esteja ansioso por uma reconciliação, está claro que Os sentimentos e exigências de Meghan estão na vanguarda desta situação.

Como se costuma dizer: “O tempo cura todas as feridas” e talvez haja esperança para uma reconciliação futura. Mas, por enquanto, parece que as coisas estão um pouco paralisadas. O mundo está observando, curioso para ver se as condições de Meghan serão cumpridas e se os irmãos reais conseguirão finalmente consertar as coisas.