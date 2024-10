Meios de hospedagem de Penedo têm ocupação acima de 96% neste feriadão

​​O final de semana ampliado pelo feriado em homenagem ao servidor público, comemorado nesta segunda-feira, 28, está sendo bastante movimentado em Penedo. Uma prova clara? Ocupação acima de 96% em hotéis e pousadas com melhor serviço e estrutura.

​Um dos responsáveis pelo grande fluxo na cidade foi a 15ª edição do Festival de Música de Penedo, evento realizado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em conjunto com a Prefeitura de Penedo, o Sesc Alagoas e a Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo.

​Eventos com o porte do FEMUPE são de extrema importância e contribuem diretamente para o turismo, na movimentação do comércio e, consequentemente, na economia do município, uma vez que todos os setores são beneficiados, como é o caso de bares e restaurantes, artesanato, passeios e receptivos.

​Além de visitantes e turistas que a cidade recebe, o fluxo do final de semana se torna ainda mais movimentado, pois, compondo o público do Festival de Música de Penedo, estão participantes, professores e pesquisadores de outros estados e países.

“Penedo caminha para se tornar a capital criativa do estado de Alagoas. A 15º edição Festival de Música, mais uma vez, cumpre sua missão de valorizar e resgatar a cultura, ao mesmo tempo que, movimenta a economia do turismo”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.