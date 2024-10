Mel Gibson diz que Kamala Harris tem o “QI de um poste de cerca”

TMZ. com

Os fotógrafos conversaram com a estrela no LAX na quinta-feira… e, faltando apenas duas semanas para a eleição, tivemos que perguntar ao polêmico ator quem receberia seu voto.

Mel inicialmente ri… dizendo que não acha que seja segredo em quem ele está votando – e confirma que está apoiando Donald Trump para um segundo mandato em vez do atual vice-presidente.

Ele não diz como acha que será a América sob um segundo mandato de Trump… mas diz que sabe que não será bom se Harris assumir as rédeas dos EUA.

Ouça você mesmo… Mel critica Kamala por causa do que ele considera um histórico medíocre e diz que ela não estabeleceu nenhuma política séria. É aí que Mel vai para a jugular – dizendo que Kamala tem “o QI de um poste de cerca”.

Mel é conhecido por suas declarações polêmicas… tendo feito comentários racistas, sexistas e anti-semitas no passado – e parece que ele não está se importando com o que alguém pensa sobre sua nova zombaria do VEEP.