Melania Trump defende o direito ao aborto, entrando em conflito com a mudança de posição de Donald

Melania Trump O marido de Elizabeth pode ter manifestado apoio à proibição nacional do aborto, mas a ex-primeira-dama está deixando claro que é 100% pró-escolha.

Em um trecho do próximo livro de memórias homônimo de Melania, Donald Trump A esposa de Michael apoia veementemente o direito da mulher de escolher em relação ao aborto… questionando se o governo deveria ter permissão para ditar o que uma mulher faz com seu próprio corpo.

Melania continua sugerindo que o slogan do movimento pró-escolha, “Meu corpo, minha escolha”, deve se alinhar com ambos os lados do debate.