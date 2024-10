Melhores momentos de ‘ManningCast’ de Bills-Jets

O “ManningCast” está de volta com o Buffalo Bills enfrentando o New York Jets no “Monday Night Football”.

Os Bills e os Jets se enfrentaram no primeiro episódio da transmissão alternativa na temporada passada, com Peyton e Eli Manning reagindo ao vivo ao tendão de Aquiles de Aaron Rodgers. Buffalo e Nova York apareceram no “ManningCast” quatro vezes – os Jets foram destaque na derrota na semana 1 nesta temporada contra o San Francisco 49ers.

Peyton e Eli serão acompanhados pelo ex-técnico dos Patriots, Bill Belichick, pelos atores e fãs dos Jets, Will Arnett e Jason Bateman, e pelo ex-técnico dos Jets e Bills, Rex Ryan.

Aqui estão os melhores momentos do “ManningCast” da semana 6.

