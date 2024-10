Melhores momentos de ‘ManningCast’ de Saints-Chiefs

Após um hiato de duas semanas, o “ManningCast” retorna quando o New Orleans Saints enfrenta o invicto Kansas City Chiefs no “Monday Night Football”.

Os Saints fizeram três aparições na transmissão alternativa, mais recentemente em 2022. Os Chiefs foram apresentados duas vezes, incluindo uma revanche do Super Bowl com o Philadelphia Eagles no ano passado.

Peyton e Eli Manning serão acompanhados por seu pai, o ex-quarterback do Saints, Archie Manning; Bill Belichick; e o ator e fã dos Chiefs, Paul Rudd. Esta é a primeira vez que Archie aparecerá com seus filhos na transmissão.

Aqui estão os melhores momentos do “ManningCast” da semana 5.

Belichick quebra o lápis Patricia

Confirmando que o Patricia Pencil™️ foi de fato usado na folha de ajustes, e não na folha de chamada laminada. pic.twitter.com/N5L3SKiTJG -Omaha Produções (@OmahaProd) 8 de outubro de 2024

Peyton está tentando cobrar suas apostas

“A propósito, você me deve US$ 200 porque eu disse que era esse o caso!” P̶e̶y̶t̶o̶n̶ Telestratin’ Manning está aqui para receber suas apostas esta noite @nacional 😂 pic.twitter.com/XjnOQ3iA0G -Omaha Produções (@OmahaProd) 8 de outubro de 2024

