Melhores XIs de todos os tempos dos EUA x México: Pulisic para Márquez

Com dois programas de seleções nacionais que têm uma história combinada de mais de 200 anos, obviamente não faltam lendas que representaram os Estados Unidos ou o México.

A rivalidade teve luminares icônicos do século 20 e superestrelas mais jovens que assumiram o comando do jogo moderno – como resultado, não é uma tarefa simples selecionar o melhor dos melhores de cada nação. No entanto, com outro jogo de rivalidade entre as duas potências da Concacaf se aproximando, conseguimos exatamente isso.

Aqui estão os melhores XIs de todos os tempos dos Estados Unidos e do México.

Estados Unidos

GK: Brad Friedel

Essa foi difícil, especialmente quando você considera que Tim Howard e Kasey Keller poderiam argumentar por si mesmos. Dito isto, Friedel ocupa por pouco o melhor lugar no XI quando se considera o seu gigantesco número de jogos na Premier League inglesa (450) e o seu papel na classificação dos americanos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002.

DF: Steve Cherundolo

Sergiño Dest é atualmente mais talentoso do que Cherundolo como lateral-direito? Provavelmente, e é apenas uma questão de tempo até que ele assuma o lugar de todos os tempos, mas Cherundolo mantém a posição número 1 devido à sua longa série de jogos confiáveis ​​pelo clube e pela seleção.

DF: Eddie Pope

Uma figura-chave da defesa central na famosa seleção da Copa do Mundo de 2002 e uma rocha constante no meio da defesa da USMNT. O agressivo zagueiro conquistou diversos títulos com o DC United, ao mesmo tempo em que tem a capacidade de ocasionalmente marcar o fundo da rede em nível nacional e internacional.

DF: Marcelo Balboa

Vencedor duas vezes do prêmio de Atleta de Futebol do Ano dos EUA, uma presença defensiva central iminente que conquistou três partidas em Copas do Mundo e o primeiro jogador dos EUA a chegar a 100 partidas pela seleção. Iniciando sua carreira na era pré-MLS, Balboa foi importante no crescimento do futebol americano.

DF: Carlos Bocanegra

É inevitável que o atual lateral-esquerdo Antonee Robinson eventualmente assuma o primeiro lugar de todos os tempos, mas até então, ele pertence ao ex-capitão e presença iminente, Bocanegra. Líder tanto do clube (Fulham, Rennes, Saint-Etienne, Rangers) quanto da seleção, que costumava atuar como zagueiro central, Bocanegra era uma opção versátil e respeitada, capaz de apoiar o ataque.

Vários jogadores do elenco atual dos Estados Unidos já estão no melhor time titular de todos os tempos, enquanto outros garantirão seu lugar em um futuro próximo. (Foto de Louis Grasse/Getty Images)

Um exemplo perfeito de como certos jogadores norte-americanos podem florescer na elite europeia moderna, McKennie é uma figura impressionantemente completa que deixou a sua marca ao nível da UEFA Champions League. Ele ainda não atingiu o auge de suas habilidades e poderá se estabelecer como um verdadeiro ícone na Copa do Mundo de 2026.

MF: Cláudio Reyna

Jogador da seleção dos EUA de 1994 a 2006 que não teria problemas para se ajustar e prosperar na era moderna, Reyna era muito divertido com sua distribuição inteligente de bola que poucos (ou nenhum) foram capazes de replicar no atual grupo de jogadores dos EUA. . Não é de admirar que seu filho Giovanni Reyna pareça ser uma das próximas grandes novidades do futebol americano.

AM: Landon Donovan

Correndo o risco de deixar de fora o tremendamente competente Tab Ramos ou um meio-campo defensivo como Michael Bradley, precisamos claramente abrir espaço para o maior jogador americano neste meio-campo XI. Pacey, inteligente e sempre pensando dois ou três passos à frente, Donovan se destacou quando mais importava em jogos cruciais da Copa do Mundo, o que destacou suas habilidades que o mantiveram como o líder de todos os tempos dos EUA em assistências e co-líder em gols.

Pulisic não está longe de superar Donovan como o maior jogador americano. Ele é vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, quatro vezes eleito Jogador Masculino do Ano do futebol americano e atualmente está se destacando na Série A pelo AC Milan. Lembre-se: ele ainda tem bastante gasolina no tanque aos 26.

Pulisic sem dúvida o melhor jogador da Concacaf Herculez Gomez acredita que Christian Pulisic está na melhor forma de sua carreira.

Avançado: Eric Wynalda

Brian McBride e Jozy Altidore eram opções aqui, mas daremos o número 9 para Wynalda, ex-líder de pontuação da equipe na carreira. Tornando-se conhecido na Europa antes mesmo do início da MLS, o atacante eficiente tornou-se um atacante norte-americano inestimável na década de 1990.

FW: Clint Dempsey

Ao lado de Donovan, Dempsey compartilha o recorde de gols na carreira nos EUA. Poucos igualaram sua tenacidade ou arrogância, o que sustentou sua capacidade de marcar em três Copas do Mundo separadas pelos EUA. Em nível de clubes, ele foi o jogador do ano do Fulham, vencedor em 2010-11 e 2011-12 .

Técnico: Bruce Arena

Os aplausos falam por si. Três vitórias na Copa Ouro da Concacaf e uma emocionante campanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2002 que continua a ressoar entre os fãs até hoje. Mauricio Pochettino pode ser a melhor contratação que os EUA já tiveram, mas o tempo dirá se ele conseguirá o que Arena fez.

México

GK: Jorge Campos

Quando El Brody jogou pela seleção mexicana na década de 1990, o domínio do México sobre os Estados Unidos era uma visão comum na Concacaf. Porém, os vizinhos do Norte começavam a apresentar crescimento no seu futebol. O ex-goleiro do Pumas disputou três Copas do Mundo e conquistou duas Copas Ouro: a primeira em 1993, com vitória por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, e a segunda em 1996, quando derrotou o Brasil por 2 a 0.

Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo daquela época, o time não teve problemas para garantir sua vaga na Copa do Mundo com Campos como goleiro, que também foi peça-chave na conquista da Copa das Confederações de 1999, que, aliás, foi realizada no México.

DF: Ramón Ramírez

Ramírez atuou como ponta em seus clubes, mas pela seleção nacional foi convertido em lateral-esquerdo ofensivo. Sua excelente técnica e bom controle de bola lhe deram vantagem no ataque, pois conseguia fazer um cruzamento perfeito ou desviar a jogada para o centro do campo. Disputou quase 120 partidas pela seleção e fez parte do grande reinado do México na Concacaf, quando conquistou três Copas Ouro (1993, 1996 e 1998). Ele foi participante da Copa do Mundo nos EUA 1994 e na França 1998, e titular indiscutível.

DF: Rafa Márquez

El Kaiser jogou por um dos melhores times do Barcelona da história e disputou um recorde de cinco Copas do Mundo com o México, atuando como capitão com apenas 23 anos. Um dos momentos mais sombrios de sua carreira de sucesso ocorreu durante sua primeira Copa do Mundo, em 2002, quando o México perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos nas oitavas de final. No entanto, a derrota para o rival não foi a única humilhação: Márquez foi também expulso por uma cabeçada violenta e desnecessária em Cobi Jones.

DF: Cláudio Suárez

Antes de Márquez e Héctor Moreno, o México contava com Suárez, um zagueiro com grande técnica e distribuição de bola e uma rara capacidade de leitura do jogo, raramente vista no futebol mexicano. El Imperador foi, durante muitos anos, o jogador que vestiu El Tri’s camisa foi o maior jogador em 177 partidas oficiais, recorde superado apenas por Andrés Guardado, que atualmente soma 179 internacionalizações.

A passagem de Suárez pela seleção foi marcante: participou de três Copas do Mundo, tendo papel fundamental em duas (1994 e 1998). Ele também foi peça fundamental no time que terminou como vice-campeão da Copa América de 1993. Suárez disputou quatro Copas Ouro, vencendo três delas (1993, 1996 e 1998), e é o único capitão da seleção principal a erguer um troféu, a Copa das Confederações de 1999, no Estádio Azteca.

DF: Salvador Carmona

Carmona foi um lendário lateral-direito do Toluca e dono indiscutível da lateral direita do México em duas Copas do Mundo (1998 e 2002). Era um jogador com muita energia, subindo e descendo constantemente pela lateral direita, com excelente consciência defensiva, nunca tendo medo de enfrentar qualquer ala ou atacante. Sua lista de títulos inclui duas Copas Ouro (1998 e 2003) e a Copa das Confederações de 1999.

MC: Nacho Ambriz

Ambriz é um dos melhores volantes do futebol mexicano, brilhando na Copa Ouro de 1993, quando o México derrotou os Estados Unidos por 4 a 0 no Estádio Azteca. Ambriz abriu o placar naquela partida com seu chute de longa distância característico. Ambriz também disputou a Copa do Mundo de 1994 e foi fundamental para o vice-campeonato do México na Copa América de 1993.

FM: Andrés Guardado

El Príncipe é o jogador com mais partidas oficiais pelo México (179), e poderá chegar a 180 se jogar contra os Estados Unidos, o que servirá como uma homenagem à sua carreira na seleção nacional. Guardado experimentou o domínio parcial do México na Concacaf, conquistando três Copas Ouro (2011, 2015 e 2019).

Ele também é um dos sete jogadores que participaram de cinco Copas do Mundo, ao lado de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e outros. Guardado detém o recorde de maior número de partidas de um mexicano no futebol europeu, com 542 partidas, depois de disputar LaLiga, Bundesliga, Eredivisie, Liga Europa e Liga dos Campeões.

AM: Pável Pardo

Ele não era o jogador mais alto, mais rápido ou mais forte, mas a técnica de Pardo, a habilidade de rebater a bola, o senso posicional e as habilidades de leitura do jogo o diferenciavam. Disputou duas Copas do Mundo pelo México (França 1998 e Alemanha 2006) e conquistou duas Copas Ouro (1998 e 2003). Ele também fez parte da seleção da Copa das Confederações de 1999.

Manhã: Giovani dos Santos

Poucos jogadores podem afirmar ter dado mais à seleção mexicana durante suas carreiras do que Santos. Pouco antes de completar 17 anos, dos Santos conquistou o título da Copa do Mundo Sub-17 no Peru em 2005 e mais tarde conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012. Em ambos os torneios, contribuiu com gols e assistências.

Ele disputou três Copas do Mundo, ajudando o México a assumir a liderança contra a Holanda no Brasil em 2014, antes de ser inexplicavelmente substituído. Um dos momentos mais importantes da carreira de Gio foi contra os Estados Unidos, na Copa Ouro de 2011, quando marcou o gol da vitória do título para o México, sem dúvida o melhor gol da histórica rivalidade da Concacaf.

Não há nada mais temeroso do que tratar de frenar Giovani Dos Santos em busca de um gol

Manhã: Cuauhtémoc Blanco

Blanco é sem dúvida um dos jogadores mais icônicos do futebol mexicano, conhecido por seu talento e ousadia. É o terceiro maior artilheiro da seleção nacional com 38 gols, apesar de não ser um centroavante tradicional. Blanco marcou em três Copas do Mundo diferentes e se destacou em três torneios da Copa América.

Na Copa das Confederações de 1999, Blanco foi o melhor jogador, marcando um gol brilhante na final contra o Brasil e terminando como o artilheiro do torneio ao lado de Ronaldinho com cinco gols. Nesse torneio, ele também marcou o gol de ouro contra os Estados Unidos na semifinal.

AFC: Jared Borgetti

Borgetti é o primeiro mexicano a jogar na Premier League, com uma breve passagem pelo Bolton Wanderers. Para a seleção nacional, seu ponto culminante foi o gol de cabeça contra a Itália na Copa do Mundo de 2002. Contra os Estados Unidos, Borgetti teve um momento crucial ao marcar no Estádio Azteca, dando vida a um time que lutava para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2002.

Treinador: Javier Aguirre

Ele está em sua terceira passagem pela seleção mexicana e enfrenta seu maior desafio até agora por causa das críticas dos torcedores com uma Copa do Mundo em casa pela frente.

É claro que a derrota para os Estados Unidos nas oitavas de final em 2002 ainda dói, mas não devemos esquecer os resultados importantes contra Itália e França. Ele tem sido sem dúvida o treinador mais talentoso do país, especialmente considerando os seus sucessos no Osasuna, Mallorca e Atlético Madrid a nível de clubes.