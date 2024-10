Merab Dvalishvili: ‘Assustado’ Umar Nurmagomedov ‘não merece lutar comigo’

Merab Dvalishvili ainda acredita que Sean O’Malley merece uma revanche antes que Umar Nurmagomedov tenha a chance de lutar pelo ouro no UFC.

Dvalishvili conquistou o título dos galos com uma vitória por decisão unânime sobre O’Malley no UFC 306, em setembro. Após a vitória, parecia que Nurmagomedov seria o próximo na fila após sua vitória dominante sobre Cory Sandhagen no UFC Abu Dhabi, mas circularam relatos de que Nurmagomedov e Song Yadong estão em negociações para uma luta. Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram recentemente ao MMA Fighting que, por enquanto, a luta não está encerrada.

Na sessão de perguntas e respostas dos fãs do UFC 308, na sexta-feira, Dvalishvili foi questionado por um fã por que ele tem medo de enfrentar Nurmagomedov e está mais inclinado a uma revanche com O’Malley.

“Vamos vaiar esse cara”, disse Dvalishvili. “Não tenho medo de ninguém, só de Deus.

“Onde está esse cara? Ele está tomando [another] lutar. Ele está com medo. Ele está lutando contra outra pessoa. Onde está [he]? Onde está [he]? Diga-me. Ele quer ser nocauteado por outra pessoa e então vai dar uma desculpa. Ele não vai fazer essa luta. Não estou brigando. Dana White e Hunter [Campbell] tomar decisão [for] com quem vou lutar a seguir. Não sei. Eu não tomo decisões. Eu nunca tomo decisões.”

Então, qual será o próximo passo do novo campeão peso galo? Dvalishvili diz que deixará os chefões do UFC tomarem a decisão. Mas se a decisão fosse dele, “A Máquina” diz que O’Malley deveria ser o inimigo legítimo, já que Nurmagomedov tem mais a mostrar antes de ter a oportunidade.

“Se Dana White me disser que tenho que lutar contra Umar, vou lutar contra Umar, ok?’, disse Dvalishvili. “Mas, quer saber? Umar não merece lutar comigo. Sean O’Malley merece lutar comigo e vou revanche com ele. Ele merece, e depois, Umar tem que provar [himself]e eu lutarei com ele.”