Mercado comercial de Davante Adams deve esquentar, dizem fontes

As negociações comerciais envolvendo Davante Adams devem se intensificar na próxima semana, à medida que o tendão da coxa da estrela do Las Vegas Raiders se recupera e mais equipes avaliam o que estão dispostas a oferecer pelo wide receiver do Pro Bowl, disseram fontes da liga à ESPN.

Acredita-se que as negociações não estejam tão avançadas quanto alguns sugeriram, segundo fontes, mas isso em parte tem a ver com a saúde de Adams, enquanto ele continua se recuperando de uma lesão no tendão da coxa que pode deixá-lo afastado durante a semana 6, de acordo com fontes da liga. .

As equipes adquirentes potenciais também hesitam em fazer ofertas firmes, sabendo que os Raiders poderiam usar essas ofertas para estabelecer um mercado para Adams. Esse mercado, portanto, não aqueceu tanto quanto no futuro, com o prazo final de negociação da NFL, 5 de novembro, se aproximando.

Os Raiders informaram às equipes interessadas que o dono do time, Mark Davis, não aceitará nada menos do que uma escolha de segunda rodada do draft em troca de Adams, junto com uma compensação adicional que pode ser na forma de uma escolha de draft ou de um jogador, de acordo com a liga. fontes.

O New York Jets e o New Orleans Saints são considerados os dois favoritos para contratar Adams, mas dificilmente são os únicos times interessados ​​no três vezes All Pro. Os Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills e Baltimore Ravens também estão monitorando a situação de Adams e podem entrar na mistura, segundo fontes.

Adams postou uma foto do poeta Edgar Allen Poe nas redes sociais na sexta-feira, levando à especulação de que a situação com os Ravens estava ganhando força. Mas de acordo com fontes, os Raiders e os Ravens não tiveram nenhum contato desde o início da semana passada.

Por enquanto, Adams parece estar mais intrigado com os Jets e os Saints.

O quarterback dos Jets, Aaron Rodgers, está recrutando Adams para vir para Nova York, e o wide receiver está interessado em se reunir com seu ex-companheiro de equipe do Green Bay Packers.

Enquanto os Raiders estão inflexíveis em adquirir uma escolha de segunda rodada para Adams, os Jets estão programados para ter duas escolhas de terceira rodada e duas escolhas de sexta rodada em 2025. Os Jets também têm o wide receiver Mike Williams, que foi convocado em 2017 por O gerente geral dos Raiders, Tom Telesco, enquanto Telesco era o GM do Los Angeles Chargers e eventualmente recebeu uma extensão de contrato durante o tempo que passaram juntos em Los Angeles

Os Jets têm mais de US$ 17,1 milhões em espaço no teto salarial, mas também têm a situação pendente não resolvida com o pass rusher Haason Reddick

Adams também tem interesse em unir forças novamente com o quarterback do Saints, Derek Carr, com quem jogou em Las Vegas e no Fresno State. Carr falou abertamente esta semana sobre o quanto ele, ou qualquer quarterback, gostaria de jogar com Adams.

Os Saints têm sido mestres em manipular o teto salarial e teriam que fazer mais mágica, já que estão cerca de US$ 4,6 milhões abaixo do teto. Uma possível negociação com o Saints poderia significar que os Raiders pagariam parte do salário de Adams nesta temporada, mas Las Vegas também disse aos times que não quer fazer isso, segundo fontes.

O salário de Adams para esta temporada é de US$ 17,5 milhões, com US$ 13,5 milhões ainda devidos até o final da temporada. E embora ele esteja sob contrato para 2025 e 2026, seu salário anual salta para US$ 36,25 milhões para cada uma dessas temporadas.

Com um preço tão elevado, um parceiro comercial provavelmente teria de fazer com que Adams concordasse com um contrato reestruturado.

Adams foi adquirido pelos Raiders em uma negociação de grande sucesso com os Packers para escolhas de primeira e segunda rodada em março de 2022. Adams concordou com a negociação dos Raiders parcialmente para se reunir com Carr, mas acabou jogando apenas um ano com ele em Las Vegas, como Carr foi dispensado pelos Raiders após a campanha de 2022.

Adams jogou as primeiras oito temporadas de sua carreira na NFL com Rodgers em Green Bay, período durante o qual o wideout foi selecionado para cinco Pro Bowls e foi duas vezes All-Pro do time principal. Adams também foi selecionado para o Pro Bowl e foi All-Pro do time principal em sua única temporada com Carr em Las Vegas.