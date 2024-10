Mesa redonda do UFC 308: Max Holloway está prestes a chover no desfile de Ilia Topuria?

Ilia Topuria iniciou tantas brigas que você pode ser perdoado por esquecer o que realmente está por vir.

Nas últimas semanas, o campeão peso pena do UFC trocou tiros públicos com Conor McGregor, Islam Makhachev e Belal Muhammad, aparentemente desinteressado em focar sua atenção no homem contra quem defende seu título no UFC 308 neste sábado: Max Holloway.

“Blessed” traz seu cinturão “BMF” recentemente conquistado para o confronto do evento principal, mas ficou famoso por deter o título de 145 libras de 2017-2019 antes de uma série de derrotas para Alexander Volkanovski aparentemente deixar seus dias de campeonato para trás. No entanto, Holloway continuou a se defender dos contendores do peso pena, e com um nocaute impressionante no último segundo sobre Justin Gaethje em abril passado, ele foi capaz de dar o seu melhor e o que ele queria era uma chance em Topuria e uma chance de reinar em sua divisão novamente. .

Alexander K. Lee, Damon Martin e Jed Meshew do MMA Fighting se aprofundam na narrativa principal, além de outro drama que pode se desenrolar no evento de sábado, Etihad Arena, em Abu Dhabi.

1. Onde Max Holloway reconquistaria o título dos penas estaria entre as melhores histórias de bem-estar do MMA?

Lee: Holloway voltar à conversa pelo título com aquela atuação virtuosa contra Gaethje já foi inspirador e as vibrações positivas só se intensificaram com a forma como Topuria se retratou.

Eu entendo que vivemos em uma era em que todo lutador sente que precisa ser Conor McGregor – tipo, na verdade não entendi, mas entendi – mas ver Topuria mirar em todos os sentidos antes mesmo de criar um único título a defesa simplesmente não está me agradando. Para que fim servem alguns desses textos explicativos? Ele realmente vai lutar contra Belal Muhammad tão cedo? É só defender o cinturão, cara!

Deixando de lado qualquer animosidade que alguém possa ter por Topuria, seria incrível ver Holloway reivindicar o trono dos penas novamente. Claro, talvez Alexander Volkanovski tenha seu número, mas fora isso não há ninguém melhor com 145 libras – ou pelo menos não há se Holloway vencer no sábado. Tudo o que Holloway faz é organizar lutas amigas dos fãs, enfrentar qualquer um que o UFC mandar em sua direção, e ele faz tudo isso sem mostrar nada além de respeito pelos seus oponentes.

Holloway já é um campeão vitalício aos olhos da maioria dos fãs, e vê-lo com um título de divisão na cintura mais uma vez certamente traria lágrimas aos mesmos olhos.

Martinho: Todo lutador tem inimigos, mas Holloway provavelmente tem menos do que qualquer outra pessoa por aí. Quero dizer, como você pode não amar esse cara? Ele não diz coisas estúpidas para chamar a atenção. Ele literalmente luta contra qualquer um que o UFC jogar contra ele. E ele produziu possivelmente a melhor finalização da história do UFC com seu impressionante nocaute no último segundo sobre Gaethje no UFC 300.

É por isso que Holloway, recuperando o cinturão nesta fase de sua carreira sobre uma máquina de demolição invicta como Topuria, estaria absolutamente perto do topo da lista.

Depois de perder três lutas para Volkanovski – ainda seguro Holloway por merecer a vitória na revanche – parecia que “Blessed” estava preso no limbo na divisão escolhida. Claro, ele eliminou quase todos os outros candidatos que já sentiram o cheiro de uma chance pelo título, mas as derrotas para Volkanovski o baniram para fora dos gramados quando se tratava do campeonato. Felizmente para ele, a imprevisibilidade deste esporte trouxe as coisas de volta, com Holloway marcando aquele nocaute dramático sobre Gaethje, e Topuria enviando Volkanovski para o reino das sombras.

Holloway já se consolidou como um dos maiores lutadores do UFC de todos os tempos e é um membro garantido do Hall da Fama. Mas vê-lo ascender para assumir o trono novamente no UFC 308? Essa pode ser a única vez em 2024 em que quase todos os fãs encontrarão uma maneira de torcer pelo vencedor.

Meshew: Eu diria que a recuperação do título por Holloway não é uma grande história de bem-estar porque Max já era campeão. Não é como se Miesha Tate ganhasse inesperadamente o título de Holly Holm, ou Glover Teixeira ganhasse o título no final de sua carreira. Honestamente, nem mesmo Robbie Lawler se aposentou após uma incrível vitória por KO.

O que não quer dizer que não seja impressionante. Pelo contrário, acho que Holloway recuperou o título dos penas cinco anos depois de perdê-lo é um dos feitos mais impressionantes da história do UFC.

Vinte lutadores conquistaram vários títulos na mesma categoria de peso na história do UFC. Quase todas essas reivindicações de título ocorreram um ou dois anos após a perda do cinturão. A exceção mais óbvia é Carla Esparza, que teve quase oito anos entre seus reinados pelo título. Foi uma conquista incrível, mas também a forma como aconteceu foi um pouco curiosa, já que Rose Namajunas travou uma das piores lutas da história moderna do MMA. Esse não será o caso de Holloway.

Se Max recuperar o cinturão depois de falhar duas vezes, e vencer um lutador que todos concordam que é um dos melhores do mundo, bem, isso é incrível. É uma conquista quase incomparável e que não creio que um número suficiente de pessoas respeitará nesses termos. Mas seria outra conquista incrível em uma carreira que já está no Hall da Fama.

2. O vencedor de Robert Whittaker x Khamzat Chimaev tem a chance de disputar o título garantida?

Meshew: Não. E embora eu ache que eles seriam os favoritos para conseguir o próximo, o peso médio está muito instável no momento.

Todos os sinais apontam para Sean Strickland ter uma revanche com Dricus du Plessis a seguir. Podemos debater os méritos disso (acho que é bobagem, mas tanto faz), mas parece que é isso que está acontecendo. E embora o vencedor do co-evento principal deste fim de semana faça sentido lutar contra o vencedor e “mereça”, o merecimento não tem nada a ver com isso.

Primeiro, e se Strickland vencer? Então ele e DDP estão 1-1, e uma trilogia pode fazer sentido. O que significaria que Whittaker ou Chimaev teriam que ficar de fora por quase um ano. Eles querem fazer isso? O UFC? E quanto à crescente safra de competidores de peso médio por trás deles? Nenhuma garantia.

E se o DDP vencer, e Whittaker também, teremos pressa em voltar atrás? Talvez aconteça, mas também existe a possibilidade de DDP x Alex Pereira por aí, então eu não contaria minhas galinhas.

E é claro que há a questão do próprio Chimaev. Bata na madeira, parece que Chimaev vai lutar esta semana, mas o homem simplesmente não é confiável. Além disso, parece que ele só está lutando na Arábia Saudita ou em Abu Dhabi, o que não é proibitivo, mas limita as opções.

Considerando todas as coisas, eu diria que é provável, mas nada disso grita “garantia” para mim.

Lee: A palavra “garantia” e Chimaev provavelmente nunca deveriam estar próximos um do outro.

Estou hesitante até mesmo em escrever sobre isso, dado o histórico de Chimaev de perder grandes lutas e, embora eu não acredite em azarações, parece errado cutucar esse urso. Mas aqui estamos. Supondo que (gole) Chimaev realmente chegue à jaula e consiga uma vitória sobre Whittaker, ele é o próximo na fila.

O momento também parece perfeito, já que ele pode se preparar para a disputa pelo título, enquanto du Plessis provavelmente revanche Strickland em algum momento do primeiro trimestre de 2025. Então o UFC pode tirar Chimaev da hibernação para uma oportunidade que antes parecia uma garantia (opa, fiz de novo) e agora é a mais instável das proposições.

Então não, não consigo imaginar Chimaev vencendo Whittaker e não recebendo um contrato para lutar pelo título do UFC. O que acontece depois que ele assina o contrato é uma incógnita.

Martinho: No léxico do MMA, a palavra “garantido” fica logo atrás de “merece” como um termo que você deve absolutamente eliminar do seu vocabulário se quiser manter a sanidade assistindo a esse esporte. Essa situação particular fica ainda mais tênue quando olhamos para os dois lutadores envolvidos neste confronto.

Não há como negar que Whittaker é uma lenda no peso médio, mas com duas derrotas para o ex-campeão Israel Adesanya e uma derrota unilateral de du Plessis há apenas 15 meses, é difícil vê-lo voltar à disputa pelo título.

Na verdade, Chimaev tem mais chances de disputar o título com uma vitória, mas mesmo isso parece um pouco incerto. Seu longo histórico de lesões e doenças o impediu de ganhar qualquer tipo de impulso nos últimos anos. Acrescente a isso, Chimaev teria lutado para conseguir um visto para viajar para os Estados Unidos e isso é quase como um prego em seu caixão quando se trata de uma luta pelo título. Por mais que o UFC viaje internacionalmente, o fato de Chimaev não poder lutar nos EUA muda drasticamente a capacidade de promovê-lo como campeão.

Então, basicamente, isso significa que nada está garantido para o vencedor desta luta, exceto ouvir Dana White dizer: “não fazemos lutas na noite de um evento”.

3. Qual é a luta para assistir fora dos 2 primeiros confrontos?

Martinho: A única resposta correta aqui é o confronto dos meio-pesados ​​entre Magomed Ankalaev e Aleksandar Rakic.

Ao que tudo indica, Ankalaev deveria ter enfrentado Alex Pereira pelo título dos meio-pesados ​​no UFC 307, mas Khalil Rountree Jr. Fazia sentido? Na verdade não, mas todos nós evoluímos em grande parte graças ao desempenho corajoso de Rountree antes de cair nas mãos do martelo brasileiro há apenas algumas semanas.

Portanto, agora cabe a Ankalaev consolidar-se como o candidato número 1. Ele deve ter quebrado um espelho ou cruzado com um gato preto porque com certeza parece ter a pior sorte possível. Ele lutou até um empate dividido com Jan Blachowicz em uma luta pelo título em 2022 e depois não teve competição com Johnny Walker graças a uma joelhada ilegal aplicada naquela luta que atrasou ainda mais suas aspirações ao campeonato.

Ankalaev não pode deixar nada ao acaso desta vez. Ele precisa demolir ou desmantelar Rakic ​​para defender sua disputa pelo título e torcer para que Pereira continue no meio-pesado para enfrentá-lo.

Meshew: Discreto, esse card é um lixo, mas para as lutas de topo. Mas quando você tem grandes lutas como este evento, você pode se safar com uma eliminatória que desanima. E dado isso, Damon está correto: só há uma resposta e é Magomed Ankalaev.

Não sei por que o UFC odeia Ankalaev, mas é claro que odeia. Até Alex Pereira fala em rejeitá-lo. Este homem pode muito bem ser o melhor meio-pesado do mundo, tem um caso sólido para lutar pelo próximo título, DEVE ser a escolha consensual para fazê-lo, e todos estão trabalhando coletivamente para tirá-lo dessa situação. Deve ser uma loucura para ele.

Considerando tudo isso, espero que Ankalaev saia procurando fazer uma declaração, porque ele precisa. O UFC te odeia? Torne-se inegável. Os fãs acham incorretamente que você é chato? Torne-se inegável. Pereira quer dar uma grande liga para você? Torne-se inegável.

Ankalaev vai sair no sábado e fazer o melhor desempenho que é fisicamente capaz porque é necessário. E então, para isso, estou sintonizando.

Lee: Talvez eu esteja apenas com febre dos médios, mas sinto que Shara Magomedov x Armen Petrosyan será alguém a ser observado, apenas porque parece maduro para a estranheza.

Ainda não sabemos o que aconteceu com “Shara Bullet” nunca lutando nos EUA. Isso é estranho. Ainda não sabemos se ele é realmente tão bom, mas ele ainda tem aquele brilhante recorde de invencibilidade. Isso é estranho. E ainda há Petrosyan, um especialista em trocação que parece incapaz de nocautear alguém no nível do UFC? Estranho, estranho, estranho.

Essa tem sido uma tendência recente nos eventos do UFC, o bizarro e o inexplicável pesando ao lado do grande e espetacular. Não estou dizendo que Magomedov x Petrosyan será a melhor luta da noite; na verdade, há uma grande chance de que seja o pior luta da noite, falando objetivamente.

Mas estou disposto a apostar que no final da noite, para o bem ou para o mal, estaremos conversando sobre isso.