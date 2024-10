Messi, da Argentina, culpa campo encharcado pelo empate com Venezuela

Lionel Messi culpou as condições do campo do Estádio Monumental de Maturín pelo empate “feio” de 1 a 1 da Argentina contra a Venezuela na noite de quinta-feira, em sua primeira partida de qualificação para a Copa do Mundo na janela internacional de outubro.

A forte chuva em Maturín, na Venezuela, impactou o campo antes do início do jogo, forçando um atraso inicial antes que os jogadores pudessem voltar a jogar no campo encharcado. Nicolás Otamendi abriu o placar para a Argentina, mas o venezuelano Salomón Rondón empatou no segundo tempo, com as equipes se contentando com um ponto cada.

“Foi muito difícil, tornou os jogos muito feios”, disse Messi ao TyC após o jogo. “Não conseguimos completar dois passes seguidos. No segundo tempo fizemos um pouco mais pela direita, mas é difícil jogar assim. Joga-se muito pouco.”

O meio-campista Rodrigo De Paul expressou a frustração de seu companheiro vencedor da Copa do Mundo após o apito final.

“Neste caso, não poderíamos jogar futebol”, disse De Paul.

Embora a Argentina atualmente lidere a classificação da CONMEBOL nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com 19 pontos em nove jogos, Messi saiu frustrado com o resultado decepcionante. O capitão argentino disse que o estado do campo não permitiu que sua equipe executasse o jogo planejado.

“Empatamos porque o campo não nos ajudou a fazer o que queríamos, tivemos que fazer outro jogo além daquele para o qual estávamos preparados”, disse Messi. “Mas estávamos preparados porque lutamos, vencemos as batalhas, jogamos com o erro do rival. Não podíamos arriscar muito jogando com passes para trás. iria pará-lo e complicá-lo. Fizemos o jogo que podíamos com a água.”

O técnico argentino, Lionel Scaloni, disse após a partida que não achava que o campo estava adequado para um jogo desta magnitude.

“Isto [the pitch] não atendia às condições mínimas para um jogo de futebol”, disse Scaloni. “Você não podia jogar.

“Fizemos o que tínhamos que fazer, mas as condições do campo de jogo não eram adequadas para um jogo contra duas equipas deste nível.”

Messi voltou à ação pela Argentina pela primeira vez na quinta-feira, depois de sofrer uma lesão no tornozelo direito durante a vitória na final da Copa América sobre a Colômbia, em 14 de julho de 2024, no Hard Rock Stadium, em Miami. Messi passou dois meses afastado devido a lesão, perdendo partidas pelo Inter Miami CF e pela janela internacional de setembro com a Argentina.

“A espera para jogar novamente [with Argentina] foi muito longo”, disse Messi. “Também perdi muitos jogos pelo meu clube. Estou feliz por voltar, por continuar somando jogos consecutivos e por estar aqui novamente”.

Messi voltou ao Inter Miami em 14 de setembro na partida contra o Philadelphia Union, perdendo por pouco a janela da FIFA de setembro com a Argentina. Apesar do desejo de estar na seleção, o capitão optou por evitar riscos.

“Ainda não tinha jogado e treinei pouco no momento da convocação”, disse Messi. “Não estava 100 por cento. Do ponto de vista físico, o tornozelo estava me incomodando. Ambos decidimos que eu não estava pronto e que era melhor ficar e treinar com minha equipe para completar minha recuperação.”

Agora, Messi e Argentina se preparam para receber a Bolívia no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, na última partida da janela de outubro.

“Sinto falta de jogar na Argentina, por isso agora estou feliz”, acrescentou Messi.