Meteorologista obtém relatório emocional sobre o furacão Milton, ‘simplesmente horrível’

Morales culpou o aumento da temperatura dos oceanos, o aquecimento global e as alterações climáticas pela criação de um poderoso furacão no Golfo do México… e com Milton a atingir a Península de Yucatán como uma tempestade de categoria 5, ele preocupou-se com a vida humana em áreas onde a tempestade poderia ocorrer. chegar ao continente.