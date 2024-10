Mets aproveita o impulso, os melhores cervejeiros no jogo 1 do NL Wild Card

MILWAUKEE – Depois de três jogos em duas cidades durante dois dias atrás de muitas reviravoltas para contar, o New York Mets de repente se encontra a um jogo da Série da Divisão da Liga Nacional.

O Mets superou dois déficits iniciais no primeiro jogo de sua série de wild card contra os Brewers na terça-feira, encadeando rebatidas, caminhadas e rebatedores em uma segunda entrada de três corridas e uma quinta de cinco corridas, e agora tem o campeão do NL Central Milwaukee nas cordas após uma vitória por 8-4.

“É difícil ficar cansado quando você está jogando beisebol nos playoffs”, disse o terceiro base Mark Vientos. “Eu tinha muita energia. Sei que todos nós tínhamos. Estávamos todos entusiasmados e concluímos o trabalho.”

Tudo isso aconteceu cerca de 24 horas depois que Nova York completou sua temporada regular com uma partida dupla em Atlanta, que contou com a emocionante vitória do Mets por 8-7 no Jogo 1, graças ao dramático sinal verde de Francisco Lindor em duas corridas. Homer no nono.

Depois de perder o segundo jogo em Atlanta, o Mets se entregou a uma celebração pós-jogo na sede do clube visitante em SunTrust Park, pegou um vôo para Milwaukee e ao meio-dia de terça-feira estava entrando no American Family Field. Parece exaustivo, e quando os Brewers conseguiram uma vantagem rápida de 2 a 0 no primeiro inning, poucos ficariam surpresos se a disputa se transformasse em uma fuga.

Bem, poucos fora do banco de reservas do Mets o fariam, porque a resiliência se tornou talvez a característica definidora do Mets de 2024.

“É um jogo de playoff”, disse o técnico do Mets, Carlos Mendoza. “Todo mundo está cansado. Mas depois de jogar bola, você precisa ir.”

O golpe chave durante a segunda corrida de Nova York foi o triplo de duas corridas de Jesse Winker no canto direito do campo, desferido depois que a multidão de Milwaukee vaiou Winker com vigor quando ele se aproximou da base.

O vídeo da transmissão capturou Winker trocando gentilezas com o shortstop dos Brewers, Willy Adames, seu companheiro de equipe em Milwaukee na temporada passada, depois que Winker caiu para a terceira base. O que foi isso? Winker não estava dizendo.

“Eu realmente não quero falar sobre isso”, disse Winker depois de fazer uma pausa para considerar a questão. “Só quero me concentrar no jogo de amanhã.”

Talvez Winker estivesse apenas cansado. Você não poderia culpá-lo, mas o veterano, contratado no meio da temporada pelo Mets, viu seu time responder às adversidades muitas vezes para não contribuir.

“Sinto que é a história desta equipe”, disse Winker. “Houve um monte de coisas jogadas nesta equipe, e [we’re] apenas respondendo. É hora de ir. Você está nos playoffs.”

Depois do longo dia em Atlanta no dia anterior, o plano de bullpen do Mets era delicado e isso poderia ter funcionado a favor de Nova York no final. Porque enquanto Luis Severino lutou durante as primeiras entradas, Mendoza ficou com ele porque não queria entrar em seu corpo de substitutos muito cedo. Severino se recuperou e acabou dando seis entradas ao Mets, desistindo de quatro corridas e conquistando a vitória.

“O bullpen gostou disso”, disse Severino. “Quando eles voltaram para o banco de reservas, ficaram muito felizes por eu ter conseguido aquelas seis entradas, voltando lá e tentando avançar naquela partida.”

Do outro lado, os Brewers bem descansados ​​retiraram seu titular, Freddy Peralta, após apenas quatro entradas e 68 arremessos. Peralta desistiu de três corridas, então os Brewers decidiram começar seu desfile de apaziguadores no início da tradição de tantos jogos de pós-temporada desta época.

Infelizmente, os substitutos que substituíram Peralta – Joel Payamps e Aaron Ashby – desistiram de cinco corridas entre eles durante um rali de duas eliminações em Nova York no quinto, fechando o placar. Ashby não conseguiu retirar nenhum dos cinco rebatedores que enfrentou.

“[Peralta] está provavelmente a 18 arremessos de onde está seu limite”, disse o técnico do Brewers, Pat Murphy. “Assumimos a liderança no jogo. Temos um bullpen completo. É um jogo de playoff. Gostaríamos de levá-lo para cinco por causa do uso do bullpen durante a semana, [but] você não faz isso. Você está jogando para vencer esta noite.”

Talvez Peralta não tivesse acompanhado o ritmo como Severino fez, e talvez isso não tivesse importância porque esses Mets, que disputaram 11 jogos abaixo de 0,500 no início de junho, estão surfando uma onda que não mostra sinais de ascensão.

“Sim, voltamos para Atlanta, jogamos uma partida dupla e voltamos para cá”, disse Mendoza. “Mas ninguém se importa. Estávamos prontos para ir. Isso ficou evidente. Temos que estar prontos para fazer isso de novo amanhã.”