Mets estimulados por Alonso permanecem vivos e derrotam Dodgers no jogo 5 do NLCS

NOVA IORQUE – O improvável home run de Pete Alonso deu o tom da noite.

O homem da primeira base do Mets acertou um controle deslizante de primeira entrada de Jack Flaherty dos Dodgers e 432 pés para o centro do campo, uma explosão de três corridas que colocou o ataque do Mets em marcha em uma eventual vitória por 12-6, salvando a temporada em Jogo 5 da NL Championship Series na sexta-feira.

O home run não foi tanto um erro de arremesso quanto uma maravilha de rebatida.

Alonso fez contato em um campo que estava a apenas 3,5 metros acima do solo, a segunda bola mais baixa rebatida para um home run na pós-temporada na era do rastreamento de campo (desde 2008).

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Eu estava apenas procurando por algo no meio da base”, disse Alonso quando solicitado a explicar como acertou o cano do taco no arremesso de Flaherty. “Eu realmente não percebi o quão baixo o arremesso era. Fui pego um pouco na frente. … Honestamente, é inexplicável. É a magia da pós-temporada. E estou muito feliz por ter acertado.”

O home run gerou uma noite incrível para o ataque do Mets, que não incluiu uma eliminação de nenhum rebatedor nova-iorquino. Foi a primeira vez que um time não foi eliminado em um jogo da pós-temporada desde o Los Angeles Angels na World Series de 2002 contra o San Francisco Giants.

“Nós não atacamos?” o outfielder Jesse Winker disse quando informado da conquista. “Não erramos? Uau. Acho que nunca participei de um jogo como esse. Isso é incrível. Só temos que continuar fazendo isso.”

A reviravolta contra Flaherty foi impressionante. Ele eliminou o Mets em sete entradas na vitória do Jogo 1, mas durou apenas três entradas no Jogo 5, desistindo de oito corridas em oito rebatidas e quatro caminhadas.

“Não perseguimos seus arremessos secundários”, disse o técnico do Mets, Carlos Mendoza. “Sabemos que ele tem aquele controle deslizante e a curva dos nós dos dedos, e ele vai tentar nos fazer perseguir, e não fizemos isso hoje. E quando ele entrou na zona com sua bola rápida, estávamos prontos, e essa é a chave .”

Após o jogo, o técnico dos Dodgers, Dave Roberts, revelou que Flaherty não estava se sentindo bem.

Jogo de poder O futuro agente livre Pete Alonso fez seu quarto home run nesta pós-temporada, empatando em segundo lugar em uma temporada na história do Mets: Ano Jogador RH 2015 Daniel Murphy 7 2024 Pedro Alonso 4 2024 Marcos Vientos 4 2006 Carlos Delgado 4 2000 Mike Praça 4 1973 Rusty Staub 4 – Pesquisa ESPN

“Ele não era esperto, claramente”, disse Roberts. “Ele está lutando contra alguma coisa. Ele está um pouco indisposto. Então, não sei se isso afetou o material, a velocidade.”

Flaherty teve uma média de 91,4 mph em sua bola rápida no jogo 5, abaixo dos 92,6 no jogo 1. Sua média na temporada regular foi de 93,3 mph.

Após a derrota, o veterano destro não falou como se sentiu durante o jogo, mas deu esta explicação para seus problemas: “Senti que pela primeira vez em muito tempo deixei o jogo acelerar um pouco e não fiz os ajustes no jogo.”

Roberts poderia tê-lo retirado mais cedo, mas sabendo que seu time tinha uma vantagem na série, ele o deixou enquanto o Mets construía uma grande vantagem.

Por mais que Flaherty tenha lutado, o crédito vai para o Mets, que teve 14 rebatidas, incluindo quatro de Starling Marte e três de Francisco Alvarez.

“Quando se trata de rebater, nesse ponto você só precisa contar com a capitalização dos erros que o arremessador comete”, disse Marte. “E felizmente foi isso que consegui fazer em termos de obtenção de resultados.”

Embora os Dodgers não tenham agido silenciosamente, os 43.841 torcedores no Citi Field viram o Mets responder todas as vezes.

O rebatedor nº 9, Andy Pages, acertou dois home runs e a explosão de Mookie Betts no sexto inning fez o jogo ser 10-6, mas o sacrifício de Jeff McNeil voou no final do sexto e o single RBI de Marte no oitavo deu a Nova York seu margem de vitória.

“Foi uma execução simplesmente inacreditável”, disse Alonso. “É nisso que tudo se resume. Achei que a parte mais impressionante foi que, sempre que eles marcavam, tínhamos uma resposta para isso.”

Essa execução foi algo que o shortstop Francisco Lindor implorou ao seu time após a derrota no jogo 4, quando o Mets perdeu 12 e fez 0 a 10 com os corredores em posição de gol. Na sexta-feira, Nova York fez 5 a 19 com corredores em posição de pontuação.

Lindor foi questionado sobre o que ele mais gostou na diferença entre os dois jogos.

“A qualidade das rebatidas que tivemos”, disse ele. “A intensidade com que viemos. Entendemos que era um jogo de vida ou morte e que tínhamos que dar tudo o que tínhamos. E fizemos.”

Essa urgência também apareceu na forma como Mendoza utilizou seu bullpen, com Ryne Stanek fazendo 2,1 entradas, seu período mais longo da temporada, e Edwin Diaz arremessando os dois últimos.

“Você sabe que tem que ir (mais), então tente se conter um pouco e tentar se manter o mais equilibrado possível e deixar rolar”, disse Stanek sobre o período mais longo. “Eu gostei.”

A vitória manda a série de volta a Los Angeles para o jogo 6 no domingo. No papel, o Mets tem vantagem no arremesso inicial, já que Sean Manaea receberá a bola nos cinco dias de descanso; os Dodgers planejam um jogo bullpen.

“Ficamos de costas contra a parede durante toda a temporada”, disse o rebatedor designado pelo Mets, JD Martinez. “Por que isso deveria ser diferente?”