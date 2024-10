Mets iniciará Kodai Senga no jogo 1 de NLDS vs.

FILADÉLFIA – O destro do New York Mets, Kodai Senga, começará o jogo 1 da National League Division Series no sábado, contra o Philadelphia Phillies, depois de ter perdido os últimos dois meses devido a uma lesão na panturrilha.

Senga, que tem 31 anos e foi o melhor arremessador do Mets na temporada passada, não joga desde 29 de julho, quando deixou sua única partida da temporada com uma distensão na panturrilha após 5⅓ entradas. Lesões no ombro e tríceps deixaram Senga afastado dos gramados nos primeiros quatro meses da temporada.

Senga e o técnico do Mets, Carlos Mendoza, foram tímidos quando questionados sobre a profundidade do jogo que Senga poderia lançar. Senga disse que o técnico de arremessadores de Mendoza e Mets, Jeremy Hefner, decidiria.

“Estou pronto para tudo”, disse Senga. “Se eles disserem 10 arremessos, aposto all-in em 10 arremessos. Se disserem 200, aposto em 200.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O retorno de Senga é uma visão bem-vinda para o Mets depois de uma corrida para a série da divisão que esgotou seu arremesso. Nova York jogou uma partida dupla na segunda-feira – garantindo uma vaga nos playoffs no primeiro jogo – e seguiu com jogos nos três dias seguintes em Milwaukee. O último, uma vitória dramática por 4-2, pontuada pelo home run de três corridas de Pete Alonso na nona entrada, deu continuidade a uma corrida mágica de um time que no início de junho estava com 24-35.

Senga esperava retornar no final da temporada regular, mas foi suspenso depois que a rigidez do tríceps encerrou seu início de reabilitação na liga menor, em 22 de setembro. Ele continuou trabalhando no complexo do Mets na Flórida e disse que foi informado na quarta-feira que se o Mets vencesse os Brewers e ele estivesse saudável, ele começaria o jogo 1.

“Passamos por isso com ele há um ano”, disse Mendoza. “E as vezes que ele vai lá e enfrenta rebatedores ou joga muitos bullpens e não está se sentindo bem, ele está sempre nos avisando disso. e ele queria saber o que estávamos pensando caso, você sabe, estivéssemos aqui na série da divisão ou em potencial NLCS.

Senga trabalhou em forma de arremesso com sessões de treino de rebatidas ao vivo e, na última, Mendoza disse: “Ele jogou muito”.

Em sua primeira temporada com o Mets, Senga foi um dos melhores arremessadores do beisebol, apresentando um ERA de 2,99 em 166⅓ entradas e rebatendo 202. Seu alardeado “garfo fantasma”, uma bola rápida devastadora com dedos divididos, estava entre os melhores swings. arremessos perdidos no jogo da temporada passada.

Nova York está apostando no retorno dessa versão de Senga e vai precisar dela – o ex-ás do Mets e Phillies Zack Wheeler, um destaque da pós-temporada, está programado para se opor a ele no Jogo 1, aumentando o grau de dificuldade já inerente à saída do BP ao vivo para mais de 40.000 fãs gritando no Citizens Bank Park.

“Você pode acertar suas coisas no bullpen, você pode acertar tudo isso”, disse o titular do Mets, David Peterson, que registrou a defesa na vitória decisiva do wild card e pode pegar carona com Senga no jogo 1. “ Mas acho que já há algum tempo que jogamos muitos jogos de alta alavancagem, então acho que voltar a uma atmosfera como essa, recuperar a velocidade do jogo, é algo que será um desafio quando você vai voltar assim.

“Mas não tenho dúvidas do trabalho que ele fez e da maneira como se preparou, ele está pronto para o desafio”.

Senga disse que antes de estar pronto para começar, ele precisava “preparar meu estado físico e mental” – e que, uma vez feito isso, sua comunicação anterior com a equipe facilitou o caminho para o retorno.

“Se eu achasse que era difícil, não estaria pronto”, disse Senga. “Então estou pronto para [Game 1]. E por mais que eu consiga controlar meu corpo e controlar o andamento do jogo, será grande.”