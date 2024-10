Mets iniciará Senga no G1, Manaea no G2 do NLCS vs.

NOVA YORK – Kodai Senga iniciará o jogo 1 da National League Championship Series contra o Los Angeles Dodgers no domingo, anunciou o técnico do New York Mets, Carlos Mendoza. Sean Manaea iniciará o jogo 2 na segunda-feira.

O titular do jogo 1 é o lugar que o Mets imaginou para Senga quando se apresentou para o treinamento de primavera com o destro como ás. Chegar lá, porém, foi lateral.

Senga só estreou na temporada em 26 de julho, após começar a temporada na lista de lesionados com uma distensão na cápsula posterior do ombro direito. Ele saiu daquela partida de julho na sexta entrada com uma distensão na panturrilha que o nocauteou pelo restante da temporada regular. Somente o Mets que chegasse à pós-temporada poderia oferecer a Senga um caminho de volta ao topo em 2024.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Isso aconteceu, e Senga voltou a lançar duas entradas no Jogo 1 da NL Division Series contra o Philadelphia Phillies. Ele permitiu uma corrida – um home run inicial no primeiro inning para Kyle Schwarber – e teve três eliminações na vitória fora de casa do Mets por 6-2.

Desta vez, Senga encontrará uma escalação perigosa dos Dodgers em Los Angeles com uma rédea mais longa. Mendoza disse que Senga poderia registrar pelo menos três entradas. Senga se recusou a colocar um limite no seu início.

“Não tenho nenhum número em mente”, disse Senga, de 31 anos. “Vou até que me tirem a bola. E vou 100% até lá.”

O Mets optou por fazer com que Senga iniciasse o jogo 1 sobre Manaea, o ás do time desde julho, em descanso regular depois que o canhoto segurou os Phillies em uma corrida em sete entradas em sua vitória decisiva no jogo 4 do NLDS sobre o Filadélfia.

“Desde o início queríamos colocar os nossos jogadores naquilo que consideramos ser a melhor posição para ter sucesso”, disse Mendoza, “considerando a sua situação física”.

Um fator na decisão, observou Mendoza, foi manter Senga, um arremessador muito rotineiro, “o mais próximo possível de sua rotina”. Mas isso pode mudar mais tarde na série. Senga foi encarregado de arremessar em descanso normal – quatro dias entre as partidas – em apenas três de suas 31 partidas desde que chegou ao Mets na última temporada vindo do Japão. Ele postou um ERA de 4,61 em 13⅔ entradas nessas saídas. A quarta vez pode acontecer no Jogo 5 no Citi Field – se houver um Jogo 5.

“Estou pronto para tudo”, disse Senga. “Não prevejo chegar a 100 arremessos amanhã. E quantos dias tenho entre isso, não importa neste momento. Precisamos vencer o jogo, então sempre que me chamarem, estarei pronto. “