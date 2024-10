Michael Bisping diz que impediu ladrão que roubou a bolsa de sua esposa: ‘Ele estava cagando nas calças’

Michael Bisping diz que um ladrão tentou roubar a bolsa de sua esposa Rebecca enquanto estava de férias em Paris.

O ex-campeão dos médios do UFC e comentarista colorido diz que estava tomando café da manhã com a esposa quando alguém correu e roubou a bolsa de Rebecca, antes de tentar decolar. Bisping diz que acabou prendendo o indivíduo e explicou o ocorrido.

Confira a história selvagem de Bisping no vídeo abaixo.

“Eu vou atrás dele, pego ele, ele já tinha a bolsa escondida como uma toalha”, disse Bisping. “Tirei a bolsa dele. Ele não falava uma palavra em inglês, obviamente. Não fiz nada com ele, peguei a bolsa de volta. Ele estava cagando nas calças, coitado. … Enfim, eu soltei ele, me virei, bum, só dei um belo chute na bunda dele.”

Bisping permaneceu em Paris após encerrar a ação do card da luta do UFC Paris no último sábado, culminando com a vitória de Renato Moicano por nocaute técnico no segundo round sobre Benoit Saint Denis.