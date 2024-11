Michael Page olha para a luta de Shara Bullet aos 185 anos após a frase fracassada de Israel Adesanya: ‘Vou tomar o lugar dele’

Michael Page está disposto a subir para o peso médio para enfrentar um dos emergentes da divisão em defesa de seu amigo Israel Adesanya.

Shara “Bullet” Magomedov competiu recentemente no UFC 308 no último sábado, onde desferiu um nocaute duplo e vencedor de bônus em Armen Petrosyan na abertura do card principal. Após a vitória, Magomedov convocou uma luta com o ex-campeão dos médios – o que Adesanya não gostou muito – e como é improvável que essa luta aconteça, Page está mais do que disposto a subir para 185 para enfrentar Magomedov.

“Na verdade, esqueci o primeiro nome dele, o que é terrível, Magomedov – ele apenas lutou, deu o giro duplo para trás [fist] nocauteou e depois chamou meu garoto Izzy”, disse Page ao MMA Fighting. “Cara, estou com esse peso agora. Você nem precisa esperar muito. Esse aí, vou pegar imediatamente só por diversão.”

Page enfrentará o ex-campeão interino dos meio-médios do UFC Carlos Condit em uma luta de grappling neste sábado no Polaris 30, que acontece em Londres e é transmitido no UFC Fight Pass.

A luta entre “MVP” e Condit está acontecendo na categoria até 185 libras, então para Page, ele poderia simplesmente rolar direto para o acampamento em preparação para Magomedov.

“É nisso que estou lutando agora”, disse Page. “Então, estou em forma agora, pronto para ir. Então essa é uma boa luta para mim, eu acho. Só uma bela luta em pé para todos, só para voltar ao jogo. e como eu disse, deixe meu garoto Izzy em paz. Ele está tentando voltar ao cinturão, ao trono, então vou ocupar o lugar dele.”

A estrela de longa data do Bellator assinou com o UFC no início deste ano e fez duas aparições no octógono. Em sua estreia no UFC, Page ganhou uma decisão contra Kevin Holland, antes de enfrentar uma das promessas da divisão, Ian Machado Garry, no UFC 303, em junho. Garry venceu por decisão unânime, mas Page tornou as coisas muito difíceis para a jovem estrela.

Entrando em seu segundo ano na promoção, Page teve muitas de suas perguntas iniciais respondidas. Agora, trata-se de fazer uma diferença nas coisas, e se isso significar competir com frequência – mesmo em múltiplas divisões – é exatamente isso que ele fará.

“Eu diria [it’s been] um ano próspero”, explicou Page. “Gostei muito da subida de nível, quase deixando uma marca onde eu sabia que estava. Eu sei que há um grande ponto de interrogação na minha cabeça em relação a se posso aguentar no UFC? Meu nível de talento é igual ao nível do UFC? Então foi bom não apenas assinar, mas também marcar essa caixa, deixar todos saberem que, ah, sim, agora, ele também é competitivo nesse nível.

“O último não saiu do meu jeito, mas foi por pouco e há apenas algumas alterações. … E agora posso, novamente, expressar minhas habilidades nas artes marciais de uma maneira diferente, mostrar ao mundo, ou continuar chocando o mundo fazendo algo diferente. E então, voltando para o próximo ano, quero ser muito, muito agressivo no octógono. Já tive um ano em que fiz cinco lutas em um ano. Esse é o objetivo de novo, quero ser aquele tipo de agressividade: brigar, afastar alguém, voltar, voltar, voltar, imediatamente.

“Eu quero fazer barulho, cara. Eu falei que assim que cheguei aqui, se for uma luta boa, uma luta emocionante, a gente pode fazer em qualquer lugar. Vamos.”