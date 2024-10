Michelle Obama critica a ‘incompetência grosseira’ de Donald Trump no Kamala Harris Rally

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos falou em Kamala Harris ‘ comício em Kalamazoo, Michigan, na tarde de sábado … e ela iniciou seus comentários mirando no candidato republicano à presidência.

Michelle o critica por retirar as liberdades reprodutivas, reverter as proteções dos cidadãos LGBTQ+ e aplicar punições severas contra os manifestantes do Black Lives Matter, entre outras questões que ela desabafou para a multidão.