Midgepack, Man In Diddy & Meek Mill, foto viral, fala

Não houve nenhuma maneira de evitá-lo Diddy dar Moinho manso calúnia nas redes sociais desde que os processos começaram a surgir – uma realidade Alex AKA Midgepack sabe muito bem!!!

Nós nos encontramos com Alex em West Hollywood na sexta-feira… e se ele parece familiar, você provavelmente o reconhece como o cara posando com Diddy e Meek Mill quando eles estavam vestidos com roupas de grife combinando em uma festa uma vez.

Alex nos diz que sua foto foi memorizada e esquecida, incluindo o vídeo falso mais recente de Diddy e Meek Mill beijando-se … imagens claramente falsas, mas não impediu a Internet de correr solta com a imaginação.

Como resultado, Alex diz que agora evita seu IG a todo custo… as pessoas estão marcando agressivamente e fazendo photoshop em sua imagem, projetando o que QUEREM acreditar – em oposição à realidade real!!!

Alex nasceu com acondroplasia e diz que os pequeninos são explorados sexualmente regularmente… ele está farto e quer que as pessoas cortem as besteiras negativas!!!

Wiz Khalifa, Rick Ross, Carlos Barkley dar Todd Gurley são apenas algumas das celebridades com as quais Alex fez filmes em sua conta do IG, que ele teve que tornar privada no passado.

Midgepack quer que o público saiba que a foto que você viu com ele, Diddy e Meek é o mais inofensiva possível.



As conversas sobre as piadas de Diddy estão esquentando há semanas. Áries Lanças nos disse que terá alguns pedaços de óleo de bebê para seus próprios shows de stand-up no futuro – mas ainda assim separou os aspectos cômico e criminal das acusações.