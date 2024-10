Miesha Tate revela que levou um ano para ela se sentir normal novamente depois de reduzir para 125 libras: ‘Foi brutal’

Miesha Tate sabe por experiência própria que o maior obstáculo para Kayla Harrison no UFC pode não ser o nível de competição, mas sim a batalha que ela está travando com seu próprio corpo para chegar consistentemente aos 135 libras.

Depois de competir anteriormente no peso leve e pena durante toda a sua carreira, Harrison fez uma estreia de sucesso no peso galo com uma vitória por finalização dominante sobre Holly Holm no UFC 300. Ela tentará fazer isso novamente no UFC 307 no sábado, mas Tate entende que o todo o processo pode ser árduo depois que ela sofreu sua própria redução extrema de peso em 2022.

“Eu tentei isso aos 125”, disse Tate em MMA hoje. “Não deu certo para mim. Foi realmente difícil para o meu corpo e provavelmente levei um ano para me recuperar disso.”

A única luta de Tate no peso mosca no UFC terminou com uma derrota desigual para Lauren Murphy, mas descobriu-se que o desempenho foi a menor de suas preocupações depois.

Percebendo que foi um erro mudar para 125 libras, Tate teve que trabalhar quase tanto para fazer seu corpo voltar ao normal depois de suportar o processo de meses para se livrar dos músculos de seu corpo.

“Foi brutal”, disse Tate. “Em primeiro lugar, acho que todos os meus níveis hormonais estavam baixos – bem, eu sei que estavam [off]. Como mulher, você tem ciclos irregulares e coisas assim quando reduz seu peso ou perde seu ciclo. Para mim, perdi por um tempo.

“Então foi como se hormonalmente fosse uma daquelas coisas que você fica tipo ‘OK, eu errei’. Acho que muitas lutadoras também passam por isso, principalmente as lutadoras, os hormônios irregulares. A sensação de cansaço, exaustão e fome. Mesmo quando eu conseguia comer e estava satisfeito, meu corpo parecia que você ainda estava com fome. Não, como se eu estivesse cheio. Não, ainda estou com fome. É uma estranha batalha interna que estava acontecendo comigo.”

Tate diz que seus hábitos alimentares, em particular, sofreram um grande impacto depois que parece que ela quase foi forçada a fazer uma dieta de fome para manter o peso e, ao mesmo tempo, reduzir para 125 libras.

Os efeitos posteriores de toda a provação continuaram a assombrá-la muito depois de ela pisar na balança para aquela tentativa malfadada de competir no peso mosca.

“Minha relação com a comida mudou depois de me privar por tanto tempo”, disse Tate. “Provavelmente levei cerca de seis meses para perder peso porque tive que perder músculos. Então você tem que fazer isso por um longo período de tempo. Como sempre, parecia uma depravação calórica. Quando você faz isso, seu corpo fica tipo quando você pode comer é como se eu quisesse comer de tudo e quando vou parar de sentir fome? Não estou nem com fome, mas mentalmente ainda estou com fome.

“Levei muito tempo. Levei muito tempo para nivelar as coisas.”

Obviamente, Tate não pode dizer com certeza como Harrison lida com isso a longo prazo, mas ela espera que não seja bom para ninguém passar continuamente por esses cortes brutais de peso.

“Eu me pergunto se ela é apenas uma mulher grande e forte e atlética, que realmente não tem 135 anos, mas ela conseguiu fazer isso através de diligência e forçando seu corpo a ganhar esse peso, mas isso é saudável para ela?” Tate disse. “É bom para ela? Provavelmente não. No longo prazo, acho que isso vai desgastar ela.”