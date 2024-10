Mike Evans sobre o furacão Milton – Bucs jogando por algo “maior”

Assim que os Tampa Bay Buccaneers encerraram o primeiro de três treinos esta semana na Tulane University em Nova Orleans, Louisiana, para onde foram evacuados antes do furacão Milton, as condições a cerca de 685 milhas de casa começaram a se deteriorar rapidamente na quarta-feira.

A área está sendo atingida pela primeira vez diretamente por um grande furacão desde 1921, e isso não passou despercebido aos jogadores e treinadores.

“Muita oração, muita oração”, disse o quarterback Baker Mayfield em uma ligação da Zoom com repórteres.

“Não estamos jogando apenas futebol agora”, disse o wide receiver Mike Evans. “Estamos tentando jogar por algo um pouco maior.”

Escolhas do Editor

Há dez dias, o furacão Helene varreu a costa do Golfo da Flórida como uma tempestade de categoria 4, forçando Mayfield e outras pessoas que viviam em áreas costeiras a evacuarem. O pior impacto foi sentido na região de Big Bend, na Flórida, cerca de 320 quilômetros ao norte de Tampa, mas ainda deixou pilhas de móveis quebrados e outros detritos em lugares como os condados de Pinellas e Manatee.

Muitos desses destroços permaneceram à beira da estrada na quarta-feira, enquanto Milton se aproximava do continente e se preparava para cortar uma das áreas mais densamente povoadas do estado como uma tempestade de categoria 3 – em algum lugar entre a foz de Tampa Bay e Siesta Key, onde cerca de 3 milhões de pessoas ligam. lar.

“Eu só quero que todos estejam seguros”, disse Evans, que evacuou com sua esposa e família. “No final das contas, obviamente temos um trabalho a fazer, então vamos fazer isso. Os jogos serão disputados, mas isso é a coisa mais difícil – apenas garantir que todos estejam bem e apenas orar e esperar o melhor. Então essa é a parte mais difícil, mas eu apenas tento ficar preso. Tenho que estar pronto.

Assim como Evans, o cornerback Zyon McCollum cresceu em Galveston, Texas, e conhece furacões. Ele implorou aos residentes que atendessem às ordens de evacuação. Espera-se que algumas áreas vejam ventos de até 190 quilômetros por hora quando a área atingir a costa às 21h, horário do leste, enquanto são esperadas ondas de tempestade de até 3,6 metros, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

“Não se pode brincar com a Mãe Natureza”, disse McCollum. “As enchentes provavelmente serão a maior coisa que venho tentando dizer às pessoas. Não é necessariamente a chuva e tudo em si, mas a onda é o mais importante. Se você estiver em uma zona de evacuação, por favor, por favor, evacue.”

Mayfield disse que tem feito o possível para compartimentar, tendo feito tudo o que pôde para garantir a segurança de sua família com outra evacuação e para proteger a casa de sua família. Na semana passada, antes de uma prorrogação devastadora no Atlanta Falcons na noite de quinta-feira, ele e o quarterback do Falcons, Kirk Cousins, se uniram para doar US$ 100.000 para os esforços de socorro de Helene. Agora ele retornará para uma comunidade que precisa de ainda mais ajuda.

“Este poderia ser uma espécie de domingo para dar ao povo da Flórida, especialmente em nossa região, alguma esperança e algo pelo qual ansiar assistir”, disse Mayfield antes de se corrigir rapidamente, já que muitos não poderão assistir. “Você sabe, [I’m] não esperando que alguém realmente tenha poder, mas descobrindo nos dias seguintes.”

O técnico Todd Bowles disse que a equipe está pesquisando opções de contingência caso não seja seguro viajar para Tampa depois do jogo de domingo.

“Estamos conversando sobre isso”, disse Bowles. “Esperamos que não precisemos, [but] veremos o que acontece nos próximos dias e depois nos ajustaremos de acordo.”