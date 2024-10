Mike McDaniel sugere mudanças ofensivas após a derrota dos Dolphins

MIAMI – Após a derrota de seu time por 31 a 12 na noite de segunda-feira para o Tennessee Titans, “tudo está em jogo” para o técnico do Miami Dolphins, Mike McDaniel, que previu mudanças no ataque com pior pontuação da NFL em quatro jogos.

Os Dolphins marcaram um touchdown no final do quarto período na segunda-feira, encerrando uma seca de 10 trimestres sem um, e estão com média de apenas 11,3 pontos por jogo. O início de 1-3 foi o pior sob o comando de Mike McDaniel, que disse que a equipe “não estava nem perto de ser boa o suficiente”.

“Tenho que olhar a fita. Houve uma tremenda desconexão entre a preparação e a execução”, disse McDaniel. “Então, acredito que houve uma infinidade de contribuições para isso, mas tenho que verificar a fita. O ponto principal é que não importa o que estamos fazendo nos bastidores. bom o suficiente, então você só precisa voltar à prancheta e avaliar de forma muito crítica.”

Miami terminou com apenas 184 jardas no total contra os Titãs, 85 das quais ocorreram em seu único touchdown da noite. Ele converteu em apenas 2 das 12 tentativas de terceira descida, caindo para 3 de 24 nos últimos dois jogos.

Os Dolphins também cometeram 10 pênaltis, totalizando 21 nas últimas duas semanas.

Começando no lugar dos lesionados Skylar Thompson e Tua Tagovailoa, o quarterback Tyler Huntley completou 14 de 22 passes para 96 ​​jardas. Foi a primeira partida de Huntley desde que assinou com a equipe na Semana 3, e vários erros com o wide receiver Tyreek Hill prejudicaram o desempenho do chamador.

Huntley foi acusado de um fumble no lance inicial dos Dolphins, quando um passe perdido de Hill foi considerado um passe para trás após uma revisão de replay. Huntley derrubou Hill no que poderia ter sido um touchdown de 80 jardas pouco antes do intervalo, em seguida, derrubou Hill para o que teria sido um TD de 77 jardas no terceiro quarto.

“Você sabe, eles são ótimos receptores”, disse Huntley. “Sou um zagueiro muito bom, então só preciso me aprimorar para chegar na hora certa com eles e conseguir mais repetições. Essa é a única maneira de construirmos é conseguirmos mais repetições.”

McDaniel disse que o manual dos Dolphins foi “abreviado até certo ponto” para Huntley e que o ex-Pro Bowler “fez algumas coisas boas”.

Tagovailoa (concussão) permanece na reserva por lesão por pelo menos mais dois jogos, e os Dolphins têm lutado por respostas sem ele. O wide receiver Jaylen Waddle disse que cabe aos armadores do time serem “extra abertos” para seu quarterback em situações como essa, enquanto o zagueiro Alec Ingold disse que a responsabilidade pelas lutas ofensivas do time não recai apenas sobre os ombros do QB.

“É uma indústria baseada no desempenho. Acho que cada homem aqui tem um trabalho que deve ser executado”, disse Ingold. “O quarterback é obviamente uma peça muito importante desse quebra-cabeça, mas precisamos de outros 10 caras para atuar e executar. É um negócio baseado em desempenho do qual todos fazemos parte, então acho que é mais do que justo, e eu acho que é aí que você sabe que estamos fazendo a mesma coisa internamente. E evitar isso porque você não está obtendo os resultados, eu acho que é uma atitude fraca, e acho que precisamos atacar isso. incline-se para este momento desconfortável para ver que tipo de equipe somos e que tipo de seres humanos somos.”

Desde 1966, 403 times começaram uma temporada com três derrotas nos primeiros quatro jogos; 25 deles chegaram aos playoffs naquela temporada, incluindo o campeão do Super Bowl New England Patriots em 2001. No entanto, apenas 12 dos 263 times que começaram de 1 a 4 chegaram à pós-temporada, então há alguma pressão histórica para os Dolphins quando jogam em Nova Inglaterra na semana 5.

O safety Jevon Holland, que fez parte do time Dolphins de 2021, que começou com 1-7 antes de terminar com 9-8, disse que a experiência de algumas temporadas atrás o ensinou como abordar a atual crise de Miami.

“Você realmente precisa permanecer unido, apenas voltar a todos os seus fundamentos”, disse Holland. “É disso que se trata. O que quer que esteja acontecendo agora ou na semana anterior, você apenas tem que deixar para lá e passar para a próxima semana. Você tem que ter a consciência limpa e ter uma conversa aberta apenas sobre o que precisa ser feito. mudança ou o que precisa acontecer. Tenha uma conversa real um com o outro e siga em frente.

“Essa foi, tipo, uma mensagem principal: permanecer unidos, confiar que isso vai mudar em algum momento, e estamos meio que nessa crise.”