Mike Tomlin – Russell Wilson ‘provavelmente’ Steelers’ No.

PITTSBURGH – Com uma semana inteira de treinos, o quarterback do Pittsburgh Steelers, Russell Wilson, está pronto para estar ativo pela primeira vez nesta temporada, atuando como o segundo quarterback atrás de Justin Fields contra o Las Vegas Raiders, disse o técnico Mike Tomlin. Sexta-feira.

“Ele provavelmente estará ativo como o segundo quarterback”, disse Tomlin após o treino. “Como o que vi aqui, mas saúde e ferrugem são duas coisas diferentes. Achei que ele teve uma boa semana exibindo sua saúde, sua capacidade de se proteger.

Embora tenha sido nomeado titular após o campo de treinamento, desde que agravou sua lesão na panturrilha em 5 de setembro, Wilson, 35, esteve inativo em todos os jogos desta temporada e serviu como terceiro zagueiro de emergência.

Mas no início desta semana, Tomlin reconheceu que a situação com Wilson estava mudando após cinco semanas de participação limitada nos treinos.

“Estamos em uma posição um pouco diferente enquanto estou aqui hoje com Russ esta semana do que estivemos nas últimas semanas.” Tomlin disse terça-feira. “Acabei de me encontrar com ele e a equipe de treinamento em preparação para amanhã. Amanhã será a primeira quarta-feira em que ele será um participante pleno programado. Veremos o que isso nos leva primeiro. Veremos se ele é capaz de obviamente puxar desligue-o e conclua a sessão e, se o fizer, como será a qualidade desse trabalho?”

Na sexta-feira, Tomlin disse que Wilson realmente conseguiu uma semana inteira de trabalho.

“Achei que ele teve uma boa semana”, disse Tomlin. “Ele provou que está bem de saúde agora. É só uma questão de tirar a ferrugem.”

Questionado sobre suas expectativas para o jogo de domingo, Wilson evitou respostas definitivas ao falar com a mídia local na quinta-feira.

“Essa é uma grande questão”, disse Wilson com uma risada. “Acho que, para mim, estou preparando minha mente para me preparar para ir e tudo mais, então essa é a minha mentalidade e nos ajudar a vencer e seja lá o que for.”

E, por sua vez, Wilson, que continuou a fazer repetições em 7 contra 7 e individuais enquanto era um participante de treino limitado, não estava preocupado com o acúmulo de ferrugem por perder períodos de treino de 11 contra 11.

“Tenho recebido todas as repetições”, disse Wilson. “Não é como se eu não tivesse estado lá. Recebi muitas repetições durante todo esse tempo e tudo mais, e me sinto muito confiante com quem somos. Vocês viram algumas das jogadas que os caras estão fazendo apenas um monte de coisas boas e então me sinto confiante sobre isso, e não estou preocupado com essa parte.”

Wilson provavelmente não apenas estará ativo contra os Raiders, mas os Steelers também poderão obter um impulso no jogo de corrida de Jaylen Warren. Embora Tomlin tenha dito que Warren, que perdeu dois jogos devido a uma lesão no joelho, estava em dúvida para jogar contra os Raiders no início desta semana, o técnico disse que Warren seria listado como questionável após uma boa semana de treinos.

“Ele foi um participante pleno hoje”, disse Tomlin. “Boa trajetória, em ascensão.”