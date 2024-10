Mike Tyson não espera que a luta de Jake Paul vá longe

LAS VEGAS – Mesmo aos 58 anos, o ex-campeão dos pesos pesados ​​Mike Tyson não espera fazer horas extras em um ringue de boxe.

Tyson (50-6, 44 KOs) enfrentará Jake Paul (10-1, 7 KOs) em 15 de novembro em sua primeira luta de boxe profissional em quase duas décadas e não espera que a luta vá longe – tão longo já que “The Problem Child” não foge dele.

“Se eu não tiver que pegá-lo, você pode esperar um nocaute no primeiro round”, disse Tyson em entrevista coletiva para anunciar sua colaboração com LF*GO! bolsas de energia. “Mas talvez eu tenha que pegá-lo porque prevejo que esse cara fuja de mim.”

A tão esperada luta que coloca a lenda do boxe contra um YouTuber que virou lutador premiado será transmitida ao vivo pela Netflix e acontecerá no AT&T Stadium em Arlington, Texas.

Tyson não vence uma luta de boxe profissional desde que derrotou Clifford Etienne em fevereiro de 2003. Ele sofreu derrotas consecutivas para Danny Williams e Kevin McBride antes de encerrar sua carreira em 2005, aos 38 anos. desde sua última luta, Tyson disse que se sente fantástico ao entrar nesta luta de boxe porque sua vida pessoal se acalmou e é muito diferente de seu período tumultuado como campeão dos pesos pesados.

“Quando eu estava lutando profissionalmente, ficava muito estressado”, disse Tyson. “Nunca tive oportunidade de relaxar ou aproveitar meus campeonatos porque tudo estava vindo para mim. Houve processos judiciais e divórcios. Nunca me diverti como ser humano. Este é um momento em que posso me divertir como ser humano. Tenho melhores habilidades para a vida agora do que enquanto lutava.”

Quando questionado sobre o que o entusiasma em voltar e enfrentar um adversário 31 anos mais jovem, Tyson expressou seu entusiasmo em competir novamente, mas o fascínio de competir em um estádio de futebol era bom demais para deixar passar.

“Eu meio que gosto de ser visto por 80 mil pessoas”, disse ele.