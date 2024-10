Mikel Arteta, do Arsenal, pede disciplina após William Saliba ser vermelho

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, disse que seu time precisa “erradicar” a má disciplina que o levou a receber três cartões vermelhos em oito jogos da Premier League nesta temporada.

O cartão vermelho de William Saliba na derrota por 2 a 0 para o Bournemouth seguiu-se aos de Declan Rice e Leandro Trossard no início desta temporada.

“Jogar com 10 jogadores é sempre um problema”, disse Arteta na conferência de imprensa antes do jogo do Arsenal na UEFA Champions League contra o Shakhtar Donetsk, na terça-feira. “A confiança é, quando você analisa, três ações muito diferentes e o resultado delas, os motivos são muito diferentes.

“Independentemente disso, não podemos continuar a jogar com 10 jogadores a este nível. Precisamos de erradicar isso, está claro. As razões, como; não importa. Temos que nos concentrar.”

A derrota para o Bournemouth foi a primeira do Arsenal na campanha. Nos jogos anteriores em que Rice e Trossard viram cartões vermelhos, frente a Brighton e Manchester City, a equipa do norte de Londres conseguiu somar um ponto.

Arteta acrescentou que a sua equipa precisa de usar a “dor” da derrota como motivação para os próximos jogos.

“Não podemos continuar a jogar com dez jogadores, é mais fácil dizê-lo do que fazê-lo”, afirmou. “Momentos específicos. Reagindo, temos uma derrota. Condições muito específicas também.

Mikel Arteta disse que seu time precisa mostrar mais disciplina depois que William Saliba foi expulso no primeiro tempo contra o Bournemouth. Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images

“Vamos seguir em frente, pegar essa dor que temos e usá-la amanhã à noite.”

O capitão do clube, Martin Ødegaard, e o extremo Bukayo Saka perderam a viagem do Arsenal a Bournemouth devido a lesões.

Arteta disse que Saka pode retornar a tempo para o jogo de terça-feira à noite contra os Emirados, embora seja cedo demais para o internacional norueguês.

“Eles estão mais próximos. Ambos progridem bem”, disse ele. “Martin não está em forma. Com Bukayo, vamos ver como ele está no treino mais tarde.”